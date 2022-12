Studenti e genitori della Ariosto di Certosa in piazza: “Dopo il Morandi siamo stati dimenticati”

Genova. I giovani studenti della elementare Ariosto di Certosa, insieme ai genitori, sono scesi in piazza questa mattina per protestare contro le condizioni in cui si trova la propria scuola, tra infiltrazioni, calcinacci e aule inagibili. Circa un centinaio di persone ha quindi dato vita ad un piccolo corteo in zona Brin per ricordare le condizioni in cui si trovano oltre 500 alunno.

I problemi sono diversi, spiegano i genitori: “L’ultimo piano della scuola è totalmente inagibile, l’acqua è scesa fino al primo piano, rendendo inutilizzabile un’intera colonna di aule, otto in tutto. Il controsoffitto dell’ultimo piano, lavoro effettuato nel 2020, cade ovunque a pezzi e il senso di abbandono è lampante”. Non solo, “l’ascensore funziona a intermittenza e la scuola si trova al centro del cantiere per il prolungamento della metropolitana, che impegna il cortile impedendone per lunghissimi periodi l’utilizzo”.

“Nel luglio 2021 il Comune di Genova confermava la necessità di procedere con i lavori di ripristino della copertura del tetto della scuola Ariosto a causa delle forti infiltrazioni. Da allora la situazione della scuola è andata rapidamente degradando e a oggi, a fine 2022, non solo nessun lavoro e stato avviato ma neppure previsto, la scuola non può più aspettare”, attaccano i genitori insieme al comitato Liberi Cittadini di Certosa.

“La nostra scuola per tutto quello che ha vissuto e sta vivendo in questi anni dovrebbe essere al centro dei pensieri dell’amministrazione comunale eppure i lavori non sono mai partiti, ma pare non siano neppure stati previsti nel 2021-2022 – si legge nel volantino che prepara la protesta – moltissime sono state le richieste e i solleciti inviati dalla scuola e dal comitato dei genitori ma non abbiamo mai avuto risposte”.