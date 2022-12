Genova. Via Bavari a Struppa, all’altezza della nuova galleria e il bivio per Davagna, è ancora chiusa a causa di una frana che si è verificata ieri sera dopo le 21.

Sul posto sono intervenuti polizia locale e vigili del fuoco.

È stato chiuso tutto il primo tratto di via Bavari e deviato il traffico sull’altra sponda di destra, in via di sponda nuova, in entrambe le direzioni di marcia, fino al termine degli accertamenti e della messa in sicurezza dell’area.