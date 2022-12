Stefano Bonazzi confermato segretario generale della Fiom Cgil di Genova

Genova. Stefano Bonazzi è stato confermato oggi segretario generale della Fiom Cgil Genova.

L’elezione è avvenuta nell’ambito del 13esimo congresso Fiom svoltosi nelle giornate di ieri ed oggi pomeriggio presso il Cap di via Albertazzi.

Il congresso infatti, dapprima convocato su due giornate, è stato interrotto nella mattinata di oggi per consentire ai delegati di partecipare alla manifestazione organizzata da Cgil e Uil Liguria in occasione dello sciopero generale contro la manovra economica del Governo.

Proprio sui temi dello sciopero si è espresso Bonazzi a margine della sua elezione: “La manovra del Governo è sbagliata e va cambiata.

Come metalmeccanici da mesi poniamo il tema dei salari erosi da una inflazione al massimo degli ultimi trent’anni. Riteniamo che dal governo debbano arrivare risposte in questo senso, così come richiesto dal nostro sindacato”

Stefano Bonazzi, genovese, classe 1977, si diploma come perito informatico nel 1996. Nell’ottobre dello stesso anno entra in Elsag come stagista, azienda nella quale continua a prestare servizio successivamente con varie forme di contratto precario fino al 2001 quando viene assunto. Iscritto alla Fiom Cgil dal 2002, nel 2006 organizza i lavoratori precari presenti in azienda, in una vertenza che porta alla stabilizzazione di una parte consistente di essi. Nel 2008 viene eletto delegato nella rappresentanza sindacale unitaria e l’anno successivo diventa coordinatore dei delegati Fiom, ruolo che ha ricoperto fino ad oggi.

Nel corso di questo decennio dirige la Fiom in azienda durante una serie di vertenze collegate al processo di ristrutturazione che vede il gruppo Finmeccanica riorganizzare l’intero settore della Elettronica della difesa, attraverso la fusione di Elsag, Selex Comunication e Sistemi

Integrati all’interno di Selex ES, poi a sua volta confluita nella Leonardo One Company.

In questi anni la Fiom conferma il ruolo di primo sindacato all’interno dello stabilimento di Sestri Ponente, arrivando ad ottenere e confermare nelle varie tornate elettorali la maggioranza assoluta delle preferenze.

All’inizio del 2019 entra nella segreteria della Fiom di Genova, per la quale si è occupato delle principali aziende del settore ingegneristico, tra cui oltre alla Leonardo, Hitachi STS, ABB, Engineering e Liguria Digitale. L’11 giugno 2021 viene eletto segretario generale Fiom Cgil Genova, ruolo che lo porta a seguire note e grandi vertenze come l’ex Ilva e la Piaggio alle quali se ne aggiungono di molto preoccupanti come la recente crisi di Andaldo Energia.

“La Fiom di Genova non ha intenzione di cedere di un millimetro sulle grandi questioni industriali perché non si tratta di difendere solo i

posti di lavoro, ma lo sviluppo produttivo di questa città e con esso il futuro che lasceremo ai nostri ragazzi”, conclude.