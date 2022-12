Passare del tempo insieme può voler dire condividere tempo e cuore con le persone più care, fare nuove amicizie e scoprire segreti oppure… partecipare ad un macabro gioco.

“DIECI PICCOLI INDIANI”

Un giallo classico, misterioso e affascinante, che terrà incollati alle pagine per sapere: chi sarà il misterioso ospite? Che cosa hanno in comune gli invitati? E soprattutto: perché, ad uno ad uno, cadono come tessere del domino?

“Quel che c’è di buono nelle isole è che, quando vi si arriva, non si può andare oltre, si è giunti ad una conclusione.”

TRAMA

Dieci persone vengono invitate su un’isola da un misterioso e sconosciuto ospite; e anche gli invitati non si conoscono tra loro. Durante tutto il soggiorno il padrone di casa non si palesa, lasciando solo istruzioni al personale, messaggi per gli ospiti ed un’inquietante filastrocca in cui, degli iniziali dieci piccoli indiani, non ne rimase neanche uno.

Agatha Mary Clarissa Miller, alias Agatha Christie (1890-1976), è stata una delle scrittrici inglesi più influente e prolifica del XX secolo. È stata una giallista di fama mondiale che ci ha regalato personaggi ricorrenti, come Miss Marple e Poirot, e tutta una serie di misteri che hanno ispirato film, opere teatrali e serie televisive; anche la sua biografia ha ispirato numerose supposizioni, film e serie, con la sua scomparsa di 11 giorni avvenuta nel 1926.

Un libro per i bambini

Stare insieme vuol dire condividere, non solo il proprio tempo, ma anche le proprie risorse e conoscenze; stare insieme vuol dire crescere e imparare, divertirsi e scoprire che il mondo è pieno di potenziali amici!

Per i più piccini

“UNA ZUPPA DI SASSO”

Un albo tenero e toccante, edito da Babalibri, da gustare dai 3 anni in poi. un libro che inneggia alla condivisione, alla rinuncia dei propri pregiudizi a favore del calore di un pasto gustoso e di nuovi amici.

“La gallina non sa cosa fare. Certo non è tranquilla, ma è curiosa: non ha mai visto un lupo dal vero, lo conosce solo dalle storie…”

TRAMA

Un vecchio, e saggio, lupo si aggira per il paese cercando ospitalità e un pasto caldo; ma non è così facile: tutti hanno paura di lui e non vogliono certo rinunciare al poco che hanno dividendolo con altri. Se solo ci fosse una soluzione, magari una magica zuppa che riuscisse a mettere insieme tutti gli animali, magari una zuppa di sasso!

Vaugelade Anais, parigina classe del ’73, è scrittrice e illustratrice di bellissime e tenere storie.

Per i più grandi

“FUNERAL PARTY”

Un libro divertente e pieno di riferimenti, storici e pop, del Novecento- edito da Piemme- da leggere dagli 11 anni poi. Personaggi intriganti e ben definiti ci portano al centro di una biografia ricca e complicata, a cui tutti i protagonisti aggiungono un capitolo, un aneddoto, un tassello, nella lunga vita di Sfortunato Forte.

“Del coniglio aveva le orecchie grandi, i denti sporgenti e il pelo canuto, ma era tutt’altro che dolce e soffice. Ce l’aveva con il Vecchio. Da vent’anni. E ora che se n’era andato all’altro mondo innocente e libero come un cherubino, ce l’aveva con lui più che mai.”

TRAMA

Alla sua morte Sfortunato Forte- o come lo chiamano tutti il Vecchio- ha voluto un funeral party, in pieno stile americano nella sua villa. Una tempesta costringe gli ospiti a condividere i ricordi- e i sospetti- in attesa dell’arrivo del notaio per la lettura del testamento.

Guido Sgardoli, classe del ’65, alterna la carriera di veterinario con quella di scrittore; vincitore di svariati premi è pubblicato dalle maggiori case editrici italiane.

