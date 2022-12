Sporting Club Quinto, Ferdinando Garrè: “Colpito dal lavoro sui giovani”

Genova. Ormai da tanti anni amico e sostenitore dello Sporting Club Quinto, da qualche giorno Ferdinando Garrè, amministratore delegato di uno dei gruppi di cantieristica navale più prestigiosi e rinomati, la San Giorgio del Porto, è entrato nel consiglio direttivo della società biancorossa.

“Sono stato coinvolto dal presidente Giorgio Giorgi – confida il diretto interessato – e ho accettato immediatamente e volentieri questo ruolo. Seguo il Quinto da parecchi anni con affetto, da quando mio figlio Filippo giocava nelle giovanili del club. Io non vengo dal mondo della pallanuoto, anche sportivamente parlando, però ho subito guardato con curiosità e ammirazione a questa società. Ad appassionarmi, in particolare, è stato lo spirito e l’attenzione dedicata i più giovani. Intendiamoci, la prima squadra sta raccogliendo grandi risultati ed è un fatto che ci inorgoglisce, ma l’attenzione che viene prestata ai ragazzi e al loro percorso di crescita, sportivo e umano, è quello che mi ha colpito di più. Si tratta di qualcosa che ho potuto toccare con mano direttamente con mio figlio, chiaramente, ma anche con diversi altri atleti che poi sono venuti a lavorare in azienda: al di là dei valori sportivi, ho visto persone preparate, con voglia di fare bene, capaci di lavorare in squadra. Insomma reputo lo Sporting Club quinto una palestra di vita, una scuola di formazione che va ben oltre lo sport”.

“A livello personale – prosegue Garrè – credo di poter portare un contributo, data la mia esperienza a livello imprenditoriale, più su questo fronte che non su quello meramente sportivo, visto che in questo ‘viaggio’ mi accompagnano persone che sotto questo profilo sono certamente più preparate del sottoscritto. Inoltre mi fa piacere poter stare insieme a un gruppo di persone che dedica tanto tempo al Quinto, mettendoci cuore e passione, che portano avanti quotidianamente quel lavoro sui giovani che, come ho detto, mi ha colpito sin dal primo contatto con il mondo biancorosso”.