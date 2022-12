Spese pazze, anche nel secondo filone la Corte d’appello assolve tutti: tra loro il deputato di Fdi Matteo Rosso

Genova. Come era già accaduto con il primo filone di inchiesta, la Corte di appello di Genova ha ribaltato con sentenza emessa questa mattina anche il secondo filone di indagine per le cosiddette spese pazze in Regione Liguria assolvendo o prosciogliendo per intervenuta prescrizione tutti gli imputati.

In questo filone di indagine, coordinato dal sostituto procuratore Massimo Terrile, erano finiti a processo ed erano stati condannati in primo grado 19 ex membri del Consiglio regionale ligure, per episodi avvenuti nel biennio 2008-2010. Tra gli assolti l’attuale parlamentare di Fratelli d’Italia Matteo Rosso e alcuni politici un tempo noti in Liguria di tutti gli schieramenti politici.

Oltre a lui sono stati assolti o prosciolti Michele Boffa, Ezio Chiesa, Luigi Cola, Giacomo Conti, Gino Garibaldi, Antonino Miceli, Cristina Morelli, Luigi Morgillo, Minella Mosca, Vincenzo Nesci, Pietro Oliva, Franco Orsi, Gianni Plinio, Gabriele Saldo, Alessio Saso, Carlo Vasconi, Vito Vattuone, Moreno Veschi.