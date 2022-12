“Spese di rappresentanza per cene, hotel e regali”: polemica sul provvedimento della giunta Toti

Genova. La giunta regionale potrà assumere “spese di rappresentanza” anche per pagare hotel, pranzi, cene, rinfreschi e regali di vario tipo. È quanto prevede un emendamento al collegato di bilancio presentato dalla giunta Toti con una serie di interpretazioni della legge regionale del 1986 che disciplina la materia.

Secondo la norma già in vigore da 36 anni, la giunta può già “assumere spese di rappresentanza connesse alle funzioni da essi esercitate e consistenti negli inviti ed ospitalità d’uso nei rapporti con amministratori pubblici, autorità civili e religiose, personalità, esponenti delle categorie economiche e delle forze sociali, dell’informazione, della cultura, alti dirigenti in occasione di cerimonie, riunioni ed incontri cui partecipano i soggetti di cui sopra”, Inoltre, il presidente della giunta regionale può “disporre doni di rappresentanza in occasione di visite di controllo o di ricorrenze e festività riconosciute, conferire premi di rappresentanza, quali coppe, targhe e medaglie e disporre forme di partecipazione regionale a celebrazioni e commemorazioni di interesse pubblico”.

Secondo il testo approvato oggi in aula coi voti favorevoli della maggioranza di centrodestra, le parole “inviti e ospitalità d’uso” devono ricomprendere anche “pernottamenti, pranzi, cene, rinfreschi, coffee break e generi di conforto”. Così anche per le “cerimonie, riunioni e incontri” che comprenderanno nuovamente convegni, colazioni, pranzi e cene. I “doni di rappresentanza” potranno essere anche “manufatti e oggetti di artigianato locale, prodotti tipici del territorio, oggetti per la persona, omaggi floreali, oggetti artistici”.

“Come se non bastassero le spese che la Regione Liguria sostiene per le personalità, come abbiamo visto nel caso di Elisabetta Canalis, adesso dobbiamo fare un emendamento al bilancio per introdurre una norma sui regali“, interviene in polemica Ferruccio Sansa. “Ci siamo sentiti dire che mancano i soldi per tutto in questo bilancio, ad esempio per gli asili nido su cui sono stati messi solo 400mila euro su un totale di 7 miliardi – sottolinea la consigliera regionale dell’omonima lista, Selena Candia -. La giunta Toti è però riuscita a trovare un budget non ben definito per doni, colazioni, pranzi, cene, manifestazioni e convegni, da offrire ad ‘amministratori pubblici, autorità civili e religiose, personalità, esponenti delle categorie economiche e delle forze sociali, dell’informazione, della cultura e alti dirigenti’ (comprese le loro delegazioni e i loro accompagnatori) in visita in Liguria”. “Insomma per i liguri non ci sono i soldi – chiosano i due consiglieri regionali – ma a chi viene a trovare Toti non si negano cene e regali”.