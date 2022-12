Sparatoria a Roma, uomo uccide tre persone durante un’assemblea di condominio

Roma. Tragica sparatoria questa mattina nella capitale: un uomo di 57 anni, Claudio Campiti, ha estratto una pistola durante una assemblea di condominio in un bar di via Monte Giberto, nel quartiere Colle Salario, e ha esploso tre colpi uccidendo tre persone e ferendone quattro. “È entrato nella sala, ha chiuso la porta e ha urlato vi ammazzo tutti e ha cominciato a sparare”, ha raccontato una testimone.

Le vittime sarebbero tre donne. L’uomo è stato fermato e si troverebbe in una caserma dei carabinieri. Alcuni dei feriti sarebbero in condizioni gravi.

Campiti avrebbe preso la pistola ad un poligono di tiro senza restituirla. Secondo quanto emerso finora, aveva chiesto il porto d’armi ma gli era stato negato. Avrebbe fatto fuoco appena entrato nel locale dove era in corso la riunione sparando contro il consiglio di amministrazione del consorzio. Si tratta di una organizzazione che gestisce villette nella zona del lago di Turano, utilizzate come seconde case dai consorziati.

“Ho provato a saltargli addosso ma già altri gli si erano buttati addosso. Aveva bloccato la porte e ci ho messo un po’ per far uscire la gente. Se non fosse stato per noi sarebbe stata una strage, aveva 2 caricatori e altre cartucce. Ho visto una ragazza accanto a me che è stata colpita ed è morta”, ha raccontato un uomo che era presente alla riunione.

“Era un consorziato conosciuto da tutti” e in passato aveva fatto minacce verbali, secondo un’altra testimone. “L’arma si è inceppato ad un certo punto ed è stato bloccato da alcuni consorziati che hanno anche sbloccato la porta. Io mi sono salvata perché mi sono messa sotto il tavolo e sono riuscita ad uscire a carponi dalla sala”, afferma la donna ancora sotto shock.