Chiavari. Per bloccarlo è stato necessario l’uso del taser.

Uno squilibrato, attorno alle 20:50 di ieri, ha spaccato le vetrine di un negozio di assistenza elettrodomestici in via Piacenza, all’altezza dei civici 57, 61 e 63 e ha dato fuoco ad alcuni cartoni.

Non contento, si è accanito anche sui finestrini di due auto in sosta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio, oltre che mettere in sicurezza le vetrate infrante, e gli agenti del commissariato di Chiavari. La persona continuava a dare in escandescenze e per fermarlo, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, gli agenti hanno utilizzato il taser.