Sotto la Lanterna un nuovo impianto di trattamento per le macerie dei lavori in porto

Genova. Un nuovo impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti situato nel porto di Genova per smaltire e riutilizzare il materiale derivante dai lavori della nuova viabilità portuale. È quanto prevede il progetto della ditta General Smontaggi, con sede nel Novarese, che opera in appalto per conto della Pizzarotti e ha presentato istanza di autorizzazione a Regione Liguria e Città metropolitana di Genova.

La zona interessata è quella di ponte Rubattino, a levante della Lanterna, adiacente al terminal Bettolo e parte integrante del Terminal Rinfuse per il quale di recente è stata prorogata la concessione a gruppo Spinelli e Msc. Si tratta di circa 15mila metri quadrati su cui sorgeranno il nuovo impianto e sei cumuli di materiali stoccati alti 6 metri e con un volume di 2mila metri cubi ciascuno per un totale di 12mila metri cubi. Nell’accordo con Pizzarotti, che ha in disponibilità il sito per le opere del programma straordinario, è prevista la consegna delle aree alla General Smontaggi per tre anni e comunque fino alla fine dei lavori.

Come si legge nella relazione tecnica presentata per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Via, l’impianto tratterà materiali inerti come laterizi, intonaci, cemento, bitumi e rocce da scavo. La lavorazione prevede diverse fasi di vagliatura e frantumazione con appositi frantoi a mascelle.

Secondo la General Smontaggi ambientale dell’impianto sarà scarso: “I potenziali effetti negativi sono riconducibili principalmente alla produzione di polveri durante le fasi di lavorazione e movimentazione”. Per mitigarli si ricorrerà a “normali sistemi di bagnatura“. In particolare, spiega la ditta, “in diversi momenti verrà effettuato l’abbattimento di polveri, al fine di garantire l’eliminazione delle polveri disperse lungo il ciclo di trattamento. L’impianto è dotato di un sistema regolabile di nebulizzazione che è stato dimensionato per garantire un corretto abbattimento anche nelle massime condizioni di esercizio dell’impianto stesso”.

Le superfici dei cumuli “vengono tenute umide per mezzo di bagnatura di acqua effettuata con cannello – è scritto ancora nella relazione – e in caso di vento particolarmente forte è prevista la copertura dei cumuli con teli mobili”. Anche le aree di transito dei camion – che dovranno mantenere i teloni a copertura del carico – saranno mantenute bagnate per evitare la dispersione di materiale nell’atmosfera.

L’impatto acustico viene valutato come “irrilevante nei confronti dei recettori non industriali più vicini”. Due cumuli di rifiuti e materiali già trattati fungeranno da barriera acustica. Tutte le altre potenziali ricadute ambientali sono ritenute ugualmente “irrilevanti”.