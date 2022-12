Sopravvissuto e teste chiave, il camionista Kucera non vuole testimoniare al processo Morandi: “Sarebbe uno choc”

Genova. Non è introvabile né tantomeno scomparso Martin Kucera, insieme sopravvissuto e testimone chiave sul crollo del ponte Morandi. Sì perché Kucera che alla guida del suo camion quel 14 agosto 2018 alle 11.36 è volato giù dal viadotto, prima di cadere si trovava esattamente dietro a un altro mezzo pesante che è stato a lungo al centro dell’inchiesta: il camion della ‘bobina’ d’acciaio la cui caduta sull’impalcato secondo una delle prime teorie sul crollo avrebbe causato il disastro. Ipotesi poi smentita da una molteplicità di fattori fra cui proprio la testimonianza di Kucera che ha raccontato ai pm che la bobina d’acciaio non si era mai staccata dal camion.

Kucera, che oggi ha 51 anni e vive a Praga e continua a fare il camionista in giro per l’Europa, è stato contattato il 14 dicembre al telefono dai collaboratori della Procura in quanto inserito in lista testi tra le persone offese. In un primo tempo dopo essersi detto “stupito” che il processo fosse ancora in corso si è detto disponibile a venire a Genova a testimoniare al processo. Poi però ricontattato ieri avrebbe cambiato idea. Come ha spiegato stamattina a fine udienza il sostituto procuratore Walter Cotugno, Kuchera ha detto che “per i problemi psicologici che gli provocherebbe ricordare quei fatti non non è più disponibile a venire al processo”.

Quel giorno se l’era cavata con alcune fratture ed era stato dimesso nel giro di una settimana. “Miracolato” direbbe qualcuno mentre lui ha sempre preferito parlare di “rinascita“, tanto che sul nuovo camion che guida si è stato imprimere la data di quella rinascita. Nelle poche intervista che ha rilasciato in questi anni ha però sempre detto come il ricordo della tragedia non lo abbia mai abbandonato e come questo influenzi anche il suo lavoro: a Genova per esempio un anno dopo non era più tornato e anche la testimonianza il pm genovesi avevano dovuto raccoglierla a Praga.

Ma a quanto pare sarà obbligato a farlo anche perché l’ipotesi di acquisire le dichiarazioni rilasciare alla procura non ha trovato il consenso degli avvocati difensori degli imputati, che continuano a restare in qualche modo ‘affezionati’ alla teoria della bobina come possibile concausa del crollo, nonostante l’incidente probatorio abbia detto chiaramente altro.

A questo punto Kucera sarà citato formalmente e, se deciderà di sottrarsi il tribunale provvederà all’accompagnamento coattivo. Ma ci sono anche altre ipotesi per agevolare l’audizione: tra queste quella di sentire il testimone in videocollegamento alla presenza di un giudice cecoslovacco, oppure quella di trasferire il processo per un’udienza a Praga per un teste che lo stesso presidente Lepri stamattina ha definito “importante”.