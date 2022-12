Solstizio d’inverno: quest’anno cade oggi alle 22.47, ma climaticamente siamo indietro di almeno un mese

Liguria. Quest’anno il solstizio d’inverno cade mercoledì 21 dicembre alle 22.47, ora italiana: è il momento in cui ha inizio il cosiddetto inverno astronomico (mentre l’inverno meteorologico, che si basa sulla temperatura, comincia l’1 dicembre e finisce il 28 febbraio). Oggi è la giornata più corta dell’anno. Il solstizio ritarda ogni anno di circa 6 ore rispetto all’anno precedente (5h 48′ 46′′) e si riallinea forzosamente ogni quattro anni in corrispondenza dei bisestili, introdotti proprio per evitare la progressiva divergenza delle stagioni con il calendario. L’anno prossimo il solstizio cadrà il 22 dicembre.

Da domani, con molta lentezza, le giornate inizieranno ad allungarsi.

La giornata odierna viene vista come l’inizio ufficiale dell’inverno, ma dal punto di vista della temperatura non sembra, un aspetto ancora più grave se si considera appunto che l’inverno meteorologico inizia prima. Sulla costa, alle 8 di questa mattina, c’erano già 13 gradi centigradi a Genova, 10 a Savona. Valori decisamente sopra la media del periodo e ormai non più da considerare un’anomalia.

Secondo i dati raccolti da climate-data.org (basati su quelli del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine), dal 1991 al 2021 la temperatura media su Genova a dicembre era di 5.1° C, con minima a 2.5° C, massima a 8° C.

L’Istituto di Scienze dell’atmosfera e del clima (Isac), una divisione del Cnr, fornisce analisi climatiche sulle temperature anomale. Per quanto riguarda la Liguria l’ultimo mese ha visto la temperatura minima, la temperatura media e la temperatura massima sopra di 0,5-1,5 gradi oltre la media del periodo 1991-2020 su Genova e Savona.

Ancora peggio l’analisi sull’ultimo autunno: valori superiori tra 1.4 e 1.8 gradi centigradi.