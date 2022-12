Sit down comedy, applausi al Teatro Garage per Generazione Disagio

Genova. Quando siamo bambini tutto ciò che facciamo viene apprezzato ed esaltato, persino quando facciamo i nostri bisogni nel vasino. Avere i riflettori addosso ci piace, è come una droga, ma il resto della vita non è così e ce ne rendiamo presto conto. Ecco allora i sensi di colpa mentre si sorseggia un gin tonic e si rifiutano gli accendini o i fazzoletti del venditore ambulante di turno, ma lui non farebbe come noi se fosse al nostro posto?

Generazione Disagio, il collettivo artistico fondato nel 2013 da Graziano Sirressi ed Enrico Pittaluga, entrambi classe 1986 e diplomati alla “Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi”, si misura con la standup comedy mescolandola con il teatro nel titolo volutamente contrastante: “Sit down comedy“. Unica data genovese sabato 3 dicembre al Teatro Garage nell’ambito della rassegna nazionale realizzata dall’associazione La Chascona Giovani eccellenze teatrali (seconda edizione) che porta a Genova il meglio della drammaturgia contemporanea.

Un testo di circa un’ora in cui proprio Sirressi e Pittaluga, con grande ritmo, danno vita a un flusso di coscienza che sfocia quasi nell’autoanalisi, alternandolo con brillanti battute. Nessuna scenografia, solo un cubo con una bottiglietta d’acqua che non verrà usata nel modo tradizionale.

Una riflessione sulla società capitalistica, sulla ricerca della spiritualità che oggi si fa con il cammino di Santiago che termina in un crescendo sorprendente alla maniera a cui Generazione Disagio ha abituato i suoi spettatori.

