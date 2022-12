Silvano Chiantia confermato segretario generale della Filctem Cgil Genova

Genova. Ieri, nel corso del quarto congresso Filctem Cgil Genova, Silvano Chiantia è stato confermato segretario generale della categoria provinciale.

Chiantia era stato eletto nel ruolo nell’aprile 2019, incarico che oggi gli viene confermato nella Filctem, il sindacato dei lavoratori operanti nelle imprese chimiche, tessili, energia e manifatturiere che fa capo alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.

Chiantia, sposato con un figlio, dal 1988 è dipendente della Metro Liguria S.p.A.: entra in sindacato nel 1990 e nel 1992 viene eletto delegato Rsu Chiantia viene distaccato in Filcams nel settembre 2000 per occuparsi di terziario e cooperazione. Ad aprile 2007 passa alla Fillea Cgil di Genova dove segue il settore delle costruzioni e del legno. Nel febbraio del 2010 ne diventa Segretario Generale occupandosi in particolar modo della complessa macchina degli appalti in merito ai principi di legalità, trasparenza e occupazione.

Nel 2014 entra in Filt Cgil nel settore della logistica, categoria che lascia nel 2016 per tornare alle origini, in Filcams, dove poco dopo assume la carica di Segretario responsabile d’Organizzazione a livello provinciale, incarico terminato con l’entrata alla guida della Filctem Cgil di Genova.

Al dibattito sono intervenuti, tra gli altri, il segretario della Camera del Lavoro Antonio Grifi e Sonia Tosoni, funzionaria della Filctem Cgil Nazionale. Il segretario generale della Cgil Liguria Maurizio Calà ha concluso l’assemblea.