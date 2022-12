Sicurezza stradale, si comincia da piccoli: i bambini protagonisti del calendario della polizia locale

Genova. Sono i bambini i protagonisti del calendario 2023 della polizia locale del Comune di Genova. Nella pubblicazione le immagini dei tanti progetti portati avanti dal corpo insieme alle scuole della città, con una particolare attenzione alla sicurezza stradale, ma anche un impegno concreto: il ricavato del calendario sarà devoluto a sostegno del progetto “Accogliere oltre che curare” dell’ospedale Gaslini.

Alla presentazione del calendario, oggi a palazzo Tursi, l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino, il vicecomandante della polizia locale Varno Maccari e il presidente del Gaslini Edoardo Garrone. Inoltre i bambini e le maestre delle scuole elementari dove sono stati portati avanti gli incontri e i laboratori sull’educazione alla mobilità.

“Iniziamo con gli automobilisti di domani – spiega il vicecomandante Maccari – ma che già oggi possono aiutare ad accrescere la cultura della mobilità parlando con i loro fratelli e genitori”.

L’assessore alla sicurezza Sergio Gambino aggiunge: “Le immagini raccolte nel calendario testimoniano e riassumono il lavoro svolto dagli agenti al servizio della città, grazie all’azione di sorveglianza del rispetto delle regole ma anche alla prevenzione e all’informazione”.

Edoardo Garrone, presidente del Gaslini, ha voluto ringraziare il Comune e la polizia locale per il contributo: “Ogni anno con questo calendario l’ospedale riceve un dono materiale molto importante, spero che sia anche un buon auspicio per l’anno a venire, quello in cui contiamo di far partire i lavori per il nuovo Gaslini”.