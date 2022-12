Si scontra con gli sci contro un gatto delle nevi, genovese ferito sulle piste di Corvara

Bolzano. Ecco cosa può succedere quando si percorre una pista da sci già chiusa, ed ecco perché non si dovrebbe mai aspettare di scendere con il buio. Un genovese di 39 anni, nel tardo pomeriggio di ieri, è rimasto ferito in uno scontro avvenuto con un gatto delle nevi. Il genovese stava sciando.

Il fatto è avvenuto sulla pista che porta verso Colfosco, nel comprensorio di Corvara, in Alta Badia.

Con i suoi sci l’uomo è finito contro il gatto delle nevi che stava preparando la pista dopo le pesanti nevicate delle ultime ore.

Nello scontro lo sciatore ha riportato una frattura scomposta alla gamba destra.

Sul posto è intervenuta una pattuglia sciatori dei carabinieri, come anche l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. Da alcuni anni l’elisoccorso in Alto Adige è munito di visori notturni di ultima generazione che consentono interventi in montagna anche nelle ore notturne.

Il genovese è stato trasportato all’ospedale di Bolzano. Non è in pericolo di vita.