Si schianta contro un muro e perde un braccio: ragazza di 23 anni grave all’ospedale

La Spezia. Una ragazza di 23 anni residente a Sarzana, alla guida di un’auto sulla quale viaggiavano anche quattro suoi amici, è rimasta gravemente ferita dopo che ha perso il controllo dell’auto finendo contro il muro all’uscita della galleria la Spezia-Lerici, località Muggiano.

L’incidente è avvenuto questa mattina alle prime luce dell’alba poco dopo le 5.30. Ancora da capire l’esatta dinamica dell’incidente: nello schianto la giovane ha subito l’amputazione del braccio sinistro.

Gli altri ragazzi che viaggiavano con lei, tutti coetanei della conducente, sono stati trasportati due al pronto soccorso di Sarzana e due al pronto soccorso della Spezia in codice giallo. Non sarebbero in pericolo di vita.

Foto archivio