Si fingono poliziotti per entrare in casa di un disabile: lo rapinano e lo minacciano

Genova. Due giovani di 20 e 21 anni sono stati arrestati all’alba di oggi dai poliziotti del commissariato di Cornigliano, accusati di aver rapinato un 63enne disabile, vicino di casa di uno di loro.

I due secondo quanto appreso già in tarda serata avrebbero provato ad armeggiare davanti alla porta dell’uomo, che abita in via Cechov a Rivarolo: il 63enne aveva chiamato il 112 ma all’arrivo delle volanti non era stato in grado di riconosce i due ragazzi che erano stati fermati nell’androne del palazzo. Alle 5 di mattina i due però ci hanno riprovato: questa volta si sono finti poliziotti dicendo all’uomo che dovevano fare un secondo sopralluogo dopo la sua telefonata e, una volta che il disabile ha aperto la porta l’hanno spintonato e buttato a terra.

Hanno arraffato tutto quello che han trovato in giro: casse stereo, cuffiette, alcolici e perfino una bottiglia di coca cola. Gli hanno preso i 20 euro che aveva nel portafoglio e le copie delle chiavi della porta blindata e poi l’hanno minacciato: “Ci devi dare 400 euro, torniamo questo pomeriggio”. Appena i due sono usciti dalla porta, l’uomo ha nuovamente chiamato la polizia e gli agenti, arrivati in fretta, hanno trovato i due con gli oggetti appena rubati nell’abitazione di uno dei due. Sono stati arrestati per rapina e oggi il sostituto procuratore Francesca Rombolà chiederà la convalida al gip.