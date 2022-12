Si addormenta mentre guida sulla provinciale e si risveglia nel giardino di una casa

Genova. Brutta avventura la scorsa notte per un abitante della Fontanabuona, che, colpito da un colpo di sonno, ha perso il controllo della vettura su cui viaggiava finendo la sua corsa all’interno di un giardino di una casa.

L’incidente è avvenuto la scorsa notte alle 23 nei pressi del Comune di Neirone. Fortunatamente nessuno in quel momento era nel giardino dell’abitazione, e quindi non si registrano feriti. Anche l’autista vittima del colpo di sonno non ha riportato ferite e traumi degni di nota.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Chiavari per estrarre l’uomo dall’abitacolo e mettere in sicurezza l’impianto elettrico della vettura.

