Sestri Levante, proseguono gli interventi per la cura del verde della città

Sestri Levante. Prosegue il percorso di Sestri Levante per la cura e l’implementazione del verde cittadino con tre azioni strategiche per la manutenzione delle alberature cittadine e che prevedono sia interventi di programmazione che di riqualificazione e nuove piantumazioni.

Infatti nell’ambito della riqualificazione del patrimonio verde della città è stato affidato un incarico per la redazione del Censimento arboreo in ambito urbano e del Piano di gestione del rischio arboreo che consentiranno di elaborare una cartografia su cui verranno georeferenziate le oltre 2.200 alberature che si trovano degli spazi verdi urbani e a descrivere in modo poi da poterle visualizzare con applicativi GIS.

Il censimento è uno strumento indispensabile per la programmazione del servizio di manutenzione del verde e consente di provvedere alla corretta pianificazione di nuove aree verdi, alla progettazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio esistente e alla definizione e stima degli investimenti economici necessari al mantenimento e al potenziamento della funzionalità del patrimonio verde.

Nella sostanza censimento consente di conoscere lo stato di salute degli alberi creando una banca dati apposita utile per i diversi tecnici che operano sul territorio, individuando le aree a più elevato rischio arboreo e le priorità di intervento, programmando quindi, con cognizione di causa, gli interventi sia di manutenzione che di sostituzione delle piante.

Inoltre, a seguito dell’evento calamitoso dello scorso 18 agosto, sono stati stanziati 30 mila euro per la sistemazione degli ingenti danni presso il parco Mariele Ventre. La cifra sarà utilizzata per una generale riqualificazione del parco che ha compreso la riparazione del gioco “Mago Merlino”, la rimozione delle alberature abbattute e il ripristino della pavimentazione del parco e la realizzazione dei lavori del verde e la messa a dimora di alberature e cespugli.

Proseguono anche gli interventi di ripristino delle alberature dopo le infestazioni da punteruolo rosso sui lungomare di Sestri Levante e Riva Trigoso: dopo la riqualificazione del 2021 della zona compresa tra via Pilade Queirolo e i Balin, è stato completato lo studio del verde estendendolo al restante tratto di lungomare di Sestri Levante compreso tra i Balin e la copertura del torrente Gromolo e al lungomare di Riva Trigoso di ponente. Sulla base della nuova progettazione il Comune investirà 67 mila euro per arricchire il patrimonio verde della città.