Sestiere Del Molo, una mostra di bandiere illumina i vicoli ‘con i colori del sole’

Genova. 35 stendardi sparsi a raggiera da piazza Ferretto a San Bernardo, a via dei Giustiniani, a San Donato e Pollaiuoli: chi si è trovato a passare per il centro storico è stato accolto dalle opere dai colori vivaci dei “soli del Sestiere del Molo”.

Una vera mostra a cielo aperto, una esposizione di drappi, di bandiere realizzate da cittadini, residenti e semplici passanti che il primo ottobre scorso sono stati coinvolti dall’artista Blaise Patrix.

L’iniziativa, che rientra nelle azioni del Patto di Sussidiarietà del Sestiere del Molo e voluta dalla cooperativa sociale Il Ce.Sto, segue un progetto di arte sociale realizzato in collaborazione con Les Ateliers Partage ed è stata realizzata in una giornata appena, in occasione di MURA (Movimento Urbano Rete Artisti), un happening di artisti che venerdì 30 settembre scorso ha riunito arti diverse come musica, teatro, danza e, appunto, pittura attraverso i “soli”.

In quella giornata sono stati allestiti tavoli coordinati dall’artista Blaise Patrix in cui gli abitanti che passavano potevano contribuire alla realizzazione delle opere mettendo in atto così una partecipazione attiva non solo di chi vive nel Sestiere del Molo, ma anche dei semplici passanti e turisti che capitavano da quelle parti.

Precisamente, due sono stati i laboratori di co-creazione spontanei: uno di giorno in Piazza San Donato e il secondo di notte in Piazza Ferretto. La mostra di bandiere che anima i vicoli del Sestiere Del Molo presenta i loro dipinti circolari, tutti irradiati dalla traccia di incontri spontanei come soli del giorno e della notte.

Un’attività concepita per lavorare sull’identità sociale del Sestiere cercando di trovare armonie e punti di contatto tra chi lo vive di giorno e chi lo vive di notte. Una mostra a cielo aperto che viene allestita a Natale perché rappresentativa di questo territorio che è capace di accogliere e di tingersi della somma di tutte le nostre identità, un Noi di cui è bene ricordare che ne facciamo parte.

Se MURA è stato un invito a varcare le mura e al contempo abbatterne i confini, alla scoperta di nuovi modi di vivere il territorio all’insegna della partecipazione e della condivisione, in sinergia tra diverse realtà, da quella culturale a quella sociale, fino a quella commerciale, conseguentemente i “soli del Sestiere del Molo” sono la rappresentazione di ciò che siamo, le nostre identità, i nostri continui incontri in uno spazio che oltre ad essere “dimensione” è soprattutto sempre di più “comunità”.