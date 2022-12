Serie B femminile: Basket Pegli corsaro a Ceva

Ceva. Successo esterno per la prima squadra femminile del Basket Pegli in Serie B. Ragazze di coach Conte autrici di una prova di maturità in trasferta contro il Basket Borsi Ceva nel cuneese e il cammino nei piani alti di classifica prosegue.

Le arancioblù approcciano bene la sfida fin dai primi minuti distanziando le piemontesi fin dal primo quarto, chiuso sul 16-26. Il gap viene poi ampliato all’intervallo lungo, con le pegliesi che si dimostrano in controllo della sfida. Al rientro in campo Ceva ha un sussulto d’orgoglio cercando di avvicinare le avversarie ma le genovesi, trascinate da Capitan Arecco, tengono botta e conquistano due punti importanti.

Questo il commento di Mario Conte, coach della prima squadra femminile pegliese: “Sapevamo che non era una gara scontata, sia per la difficoltà del campo sia per le nostre assenze e una condizione generale non ottimale. Tuttavia, abbiamo approcciato bene offensivamente mettendo già 10 punti di distacco nel primo quarto, gap che siamo riusciti ad incrementare nel secondo salendo di giri anche in difesa. Alla ripresa siamo un po’ calate, complice anche la voglia di non mollare di Ceva, ma tenendo comunque a distanza di sicurezza la squadra locale. Complimenti anche a loro che, secondo noi, possono ben fare nel prosieguo del campionato”.

Il tabellino:

BASKET BORSI CEVA – BASKET PEGLI 51-69

(Parziali: 16-26; 12-20; 13-9, 10-14)

BASKET BORSI CEVA: Moisa B. 20, Moisa A. 14, Sobrero 6, Roncallo 6, Gulli S. 3, Cignoni 2, Rebuffo, Gulli D., Baiocco ne, Pecollo ne, Becchio ne. All. Spedaliere.

BASKET PEGLI: Arecco 18, Camarda 11, Ranisavljevic 11, Bertini 10, Nezaj 8, Berglund 5, Policastro 4, Magno 2, Aquilano, Calabrese ne, Orlandini ne. All. Conte.