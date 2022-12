Serie A1, un giovane Bogliasco raccoglie applausi a Recco

Recco. A testa alta. Il Netafim Bogliasco 1951 si congeda dal 2022 con un’ottima prestazione in casa della super corazzata Pro Recco.

Come chiesto alla vigilia dal tecnico Daniele Magalotti i biancazzurri si sono presentati a Punta Sant’Anna consci di non aver nulla da perdere ma determinati a cogliere l’occasione di sfidare i campioni di tutto per proseguire nel proprio percorso di crescita. N’è uscita una gara ricca di coraggio e abnegazione per Guidaldi e compagni, abili a restare in scia agli avversari per oltre metà partita, dopo essere stati anche in vantaggio nel corso della frazione iniziale. Con il trascorrere dei minuti il maggior tasso tecnico dei rivali è inevitabilmente venuto fuori, indirizzando la gara verso i padroni di casa.

“Oggi abbiamo giocato con coraggio e in vasca lo si è visto – commenta con soddisfazione Magalotti a fine incontro -. Dopo la brutta prestazione con Salerno questa era la risposta che mi aspettavo dai ragazzi. Chiaramente non portiamo a casa nessun punto ma sapevamo che anche solo immaginare di poterci riuscire era impossibile. Malgrado questo abbiamo tenuto testa ad una corazzata, restando vicino a loro per i primi due tempi. Poi nel terzo, complici anche i tanti falli di cui eravamo caricati, loro hanno preso il largo, come era del resto logico che fosse. Rimangono ad ogni modo buone sensazioni che speriamo di poter replicare soprattutto nell’atteggiamento anche nelle gare che conteranno veramente”.

Di Guidaldi, Radojevic (ambedue autori di un tris personale), Mudrazjia, con un doppietta, e Boero le reti bogliaschine. La copertina se la conquistano però i giovani portiere biancazzurri. Alberto Di Donna, sostituto di giornata dell’acciaccato Edo Prian, e l’ancor più giovane Francesco Poggi, subentratogli nel quarto e ultimo tempo. Entrambi si sono distinti per una serie di interventi pregevoli che hanno nobilitato il loro pomeriggio da protagonisti nella storica vasca recchelina.

Il tabellino:

PRO RECCO – NETAFIM BOGLIASCO 1951 18-9

Parziali: 4-3 6-4 5-0 3-2

PRO RECCO: M. Del Lungo, E. Marini 1, G. Zalanki 2, P. Figlioli 1, A. Younger 4, G. Cannella 2, G. Rossi 3, G. Echenique 2, M. Iocchi Gratta 1, A. Velotto, M. Aicardi, L. Loncar 2, T. Negri. All. Sukno

NETAFIM BOGLIASCO 1951: A. Di Donna, A. Bottaro, D. Broggi Mazzetti, F. Gavazzi, J. Blanchard, G. Guidaldi 3, N. Mudrazija 2, F. Brambilla Di Civesio, G. Boero 1, F. Radojevic 3, D. Puccio, A. Canepa, Poggi . All. Magalotti

Arbitri: D. bianco e Ferrari

Note. Usciti per limite di falli Gavazzi (B) e Mudrazija (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Recco 7/11 + 3 rigori e Bogliasco 1/8 + 3 rigori. Negri (R) subentra a Del Lungo nel terzo tempo. Poggi (B) subentra a Di Donna nel quarto tempo.