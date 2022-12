Serie A1: Bogliasco al risparmio, Trieste ha via libera

Trieste. Nulla da fare per il Netafim Bogliasco al cospetto del Trieste, terza forza dell’ultimo campionato di Serie A1.

Nell’ottavo turno del massimo torneo nazionale i ragazzi allenati da Daniele Magalotti vengono superati fuori casa con un netto 20-6 dai giuliani in una gara di fatto completamente senza storia. Privi dell’influenzato Filip Radojevic e con il giovane debuttante Tommaso Olivieri al suo posto, i biancazzurri hanno potuto fare davvero poco di fronte allo strapotere alabardato, preferendo piuttosto risparmiare un po’ di energie in vista dello scontro diretto con il Salerno in programma sabato alla Vassallo. Di Guidaldi, Puccio, entrambi con due reti, Brambilla e Blanchard le firme delle sei segnature bogliaschine.

“Avevamo di fronte una squadra super attrezzata e allenata molto bene – commenta a fine gara Magalotti – che oltretutto sta attraversando un periodo di forma straordinario. Noi abbiamo affrontato l’impegno più per provare alcune cose in prospettiva futura che con la reale convinzione di poter fare risultato perché, è inutile raccontarcelo, nella pallanuoto alcune gare sono prive di qualsiasi velleità. Ho avuto modo di regalare minuti importanti ai ragazzi più giovani, che potranno certamente far tesoro di questa esperienza. E alla fine non ho nulla da rimproverare ai miei che sono usciti dalla vasca tutti con la lingua di fuori”.

Il tabellino:

PALLANUOTO TRIESTE – NETAFIM BOGLIASCO 1951 20-6

(Parziali: 5-2, 6-1, 3-1, 6-2)

PALLANUOTO TRIESTE: P. Oliva, D. Podgornik 2, R. Liprandi, I. Buljubasic, Vrlic, G. Valentino 1, I. Bego 1, M. Mezzarobba 3, A. Razzi 4, Y. Inaba 4, G. Bini, A. Mladossich 4, F. Ghiara. All. Bettini

NETAFIM BOGLIASCO 1951: E. Prian, A. Bottaro, D. Broggi Mazzetti, F. Gavazzi, J. Blanchard 1, G. Guidaldi 2, N. Mudrazija, F. Brambilla Di Civesio 1, G. Boero, T. Oliveri, D. Puccio 2, A. Canepa, A. Di Donna. All. Magalotti

Arbitri: Nicolai e L. Bianco

Note. Ghiara subentra a Oliva nel terzo tempo. Di Donna subentra a Prian nel quarto tempo.