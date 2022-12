Scuole superiori, un dicembre all’insegna degli Open Day: ecco i prossimi appuntamenti a Genova

Genova. Continuano anche a dicembre le giornate di Open Day – per le scuole superiori genovesi (secondarie di secondo grado) sia statali sia paritarie – dedicate a studenti e famiglie, che potranno partecipare quest’anno di nuovo in presenza. Diversi gli appuntamenti in programma nelle prossime due settimane, già a iniziare da oggi.

Si parte con l’istituto alberghiero Bergese, in via Giotto a Sestri Ponente, che apre le sue porte oggi e domani (1 e 2 dicembre). Apre oggi dalle 15.30 alle 18.00 anche il liceo Colombo, classico e linguistico, in via Bellucci. E contemporaneamente anche il Convitto Colombo, liceo scientifico e Cambridge. Prevista una seconda apertura il 12 dicembre. Anche il liceo artistico Klee-Barabino, con sede in via Maggio e via Orti Sauli, apre oggi 1 dicembre. Mentre il liceo scientifico Lanfranconi, in via ai Cantieri, apre sia oggi sia il 12 e 13 dicembre.

Il liceo classico D’Oria, in via Diaz, apre invece mercoledì 14 dicembre dalle 16.30 alle 18.30. Il liceo scientifico Da Vinci, con sede in via Arecco, ha previsto tre giornate di apertura, in programma per domani 2 dicembre, il 5 e il 16 dicembre. Sei giornate di apertura invece per il liceo linguistico paritario Deledda, in via Bertani: 12-13-14-15-16 e 19 dicembre. Mentre il liceo Deledda International School (scuola straniera in lingua) aprirà le porte il 14 dicembre alle ore 17.

L’I.I.S.S. Einaudi-Casaregis-Galilei, unione di tre istituti, il Tecnico commerciale Einaudi, il Professionale Casaregis e il Tecnico industriale Galilei, con sede in via Cristofoli e in via Sopranis, apre le porte il 13 e 14 dicembre.

Il liceo scientifico Fermi, con sede in Via Ulanowski, apre il 3 e il 13 dicembre. Anche l’Istituto Buonarroti accorpamento tra due istituti, l’I.T.S. per il Turismo Firpo e l’I.T.G. per Geometri Buonarroti, apre il 3 e 12 dicembre. L’Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato Gaslini-Meucci, con sede in via Pastorino, apre il 6 e il 15 dicembre.

Il liceo scientifico statale “Martin Luther King”, con sede in via Sturla, apre sabato 3 dicembre. Anche l’Istituto nautico San Giorgio e l’Istituto paritario Santa Maria ad Nives aprono sabato 3 dicembre.

L’ITIS Giorgi, che ospita quattro indirizzi di specializzazione – meccanica, elettronica, elettrotecnica, informatica – con sede in via Timavo e via Allende, apre il 14 e il 16 dicembre. L‘istituto alberghiero Marco Polo, con la sede genovese in via Sciaccaluga, apre il 14 e il 15 dicembre. Il liceo classico Mazzini, con sede a Sampierdarena e succursale a Pegli, fa due aperture in programma per il 3 e il 17 dicembre. Mentre l’Isituto Ipsia Odero invece apre il 12 dicembre.