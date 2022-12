Scuole al freddo, il presidente del municipio Centro Ovest: “10 gradi in classe, molti costretti alla Dad”

Genova. “Sono sconcertato dalla situazione nelle scuole del nostro Municipio, nelle quali la temperatura lambisce appena i 10°C. E non parlo di un caso isolato, ma di diversi istituti che ospitano i nostri ragazzi e al cui interno ci sono enormi problemi di riscaldamento. Mi sono arrivate infatti segnalazioni in questi giorni dalla Scuola Cantore, dal Centro Civico, dalla Walt Disney (per citare solo alcune strutture), dove la situazione sarebbe completamente fuori controllo, con caloriferi spenti o appena tiepidi. Con la nostra area tecnica stiamo cercando di fare il possibile, ma mi chiedo come si possano investire da un lato milioni di euro in opere tanto costose quanto inutili… mentre dall’altro i nostri bambini si trovano costretti a restare a casa perché la Civica amministrazione non è in grado di garantire loro una temperatura accettabile all’interno delle classi. La situazione è tale, e parlo di temperature troppo rigide, da aver costretto alcune scuole in DAD”.

Così, il presidente del Municipio II Centro Ovest Michele Colnaghi.

“I problemi riscontrati? Troppi mal funzionamenti dovuti ad anni di tagli al bilancio e alle risorse dedicate alle scuole, e poi tagli alle risorse dei Municipi e di conseguenza alle loro aree tecniche, cui si aggiungono teleriscaldamenti inefficienti… Chi tiene i cordoni della borsa da un lato non garantisce i più elementari servizi, mentre dall’altro stanzia somme faraoniche per opere inutili: parlo ad esempio dei 30 milioni per permettere a un privato di posizionare i propri depositi chimici nel nostro Municipio, o dei 45 milioni per creare una funicolare che porterà in mezzo al nulla”.

“In questi giorni si discute il bilancio e credo dovremmo invitare il Sindaco e la sua Giunta nelle nostre scuole: se facessero qui le loro sedute, forse capirebbero in quale stato devono vivere i nostri figli e in che stato versano le scuole. Magari, gelandogli i piedi, potrebbero finalmente decidersi a spostare dei fondi, destinandoli non a inutili opere ma a servizi primari”, conclude Colnaghi.