Scuola, Usb lancia assemblea pubblica sulla didattica inclusiva

Genova. USB Scuola Genova terrà, venerdì 16 dicembre (ore 17,00) presso lo Spazio 126 del Lagaccio (Via Adamo Centurione 19, presso il Centro Polivalente) una assemblea in cui provare a condividere alcune esperienze di didattica inclusiva nella scuola. Avremo come relatori Cinzia Pennati (scrittrice e insegnante scuola primaria), Paolo Cortigiani (ex dirigente scolastico della Scuola don Milani) e Jole Ottazzi (formatrice scolastica ed ex DS).

“Vogliamo proporre alcune esperienze significative in modo da far risaltare l’importanza di didattiche alternative e di qualità in grado di rispondere alle esigenze di inclusione che, sempre di più, sono importanti per combattere la dispersione, il disagio scolastico e garantire a tutti il diritto a una istruzione di qualità attenta a valorizzare le capacità di ognuno”.

“Contemporaneamente, vogliamo sottolineare l’importanza di queste pratiche e mettere in evidenza che il tutto deve avvenire in una scuola che ha bisogno di risorse, di spazi e di investimenti reali, in modo da garantire nella realtà questi diritti in modo che non rimangano solo sulla carta”.