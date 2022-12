Scontro tra moto a Pra’: due feriti e traffico in tilt anche sulla A10

Genova. Un incidente si è verificato poco prima delle 18 a Pra’, dove nell’omonima via due moto si sarebbero scontrate tra loro per causa ancora da verificare.

Due le persone rimaste ferite: vista la dinamica inizialmente i medici del 118 si sono stati attivati per due codici rossi, ma per fortuna sul posto le condizioni dei due centauri si sono mostrate meno gravi. Entrambi sono stati portati in codice giallo uno allo Scassi e uno all’Evangelico.

Difficile invece la situazione della viabilità. A seguito dell’incidente, infatti, si sono formate lunghe code sulla viabilità urbana, diventata in pochi minuti incapace di assorbire il traffico in uscita dal cassello di Genova Pra’, portando criticità anche in A10.

Foto archivio