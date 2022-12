Sciopero generale, il Pd genovese sarà in piazza anziché alla commissione sui temi del lavoro

Genova. Domani, 16 dicembre, nella giornata di sciopero generale indetto da Cgil e Uil contro la manovra finanziaria di governo, ritenuta iniqua e insufficiente a rispondere ai veri bisogni del Paese, il Gruppo Consiliare del Partito Democratico al Comune di Genova parteciperà alla manifestazione e non sarà in aula per la commissione Bilancio dedicata proprio al tema del lavoro.

“La scelta della giunta Bucci di convocare questa commissione – dichiarano i consiglieri Dem – nel giorno dello sciopero generale, rappresenta plasticamente la fotografia di un’amministrazione comunale che in questi giorni ha lavorato scientificamente per impedire la piena partecipazione delle parti sociali alle discussioni in aula”.

“Abbiamo partecipato nell’ultima settimana – continuano i consiglieri del Partito Democratico – a numerose sedute dove la giunta Bucci, a fronte di domande sugli argomenti più svariati, dai servizi sociali alla cultura, dalla mobilità alle società partecipate ha dato risposte insufficienti, parziali o semplicemente ha omesso le risposte. Emblematico il silenzio su Amt e Amiu, per le quali abbiamo scelto di richiedere la convocazione di un consiglio comunale straordinario d’urgenza”.

“Il nostro è un segnale chiaro – dichiara Simone D’Angelo, capogruppo a Palazzo Tursi e segretario del Partito Democratico di Genova – che vogliamo dare alla città e a questa Giunta. Il lavoro non si difende altro che ascoltando i lavoratori e i loro rappresentanti, segnalando le politiche attive concrete, quando ci sono, e denunciando quanto invece in questa città non si fa”.