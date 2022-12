Scandalo corruzione Ue-Qatar, Toti: “La doppia morale della sinistra mi stupisce sempre”

Genova. “L’Europa che discute animatamente del tetto al contante si era scordata di dirlo a qualcuno proprio lì, a Bruxelles. Per qualche vicepresidente, qualche Ong, qualche loro familiare, la misura non erano le migliaia ma sacchi e valigie piene. Lo so, mai generalizzare, banalizzare o semplificare, ma la doppia morale dentro certe comunità di sinistra mi stupisce sempre”.

Così scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook commentando lo scandalo corruzione che coinvolge alcuni eurodeputati tra cui Antonio Panzeri, ex Pd e Articolo 1 prima dell’espulsione.

Le indagini sono portate avanti dalla Procura di Bruxelles secondo cui il Qatar, Paese organizzatore dei mondiali di calcio, avrebbe cercato di influenzare la politica europea nei suoi confronti versando tangenti o elargendo regali a personaggi influenti. Tra i destinatari delle perquisizioni anche la vicepresidente dell’Europarlamento, l’esponente socialista greca Eva Kaili, ora espulsa dal suo partito e sospesa da tutte le cariche. A casa sua sarebbero stati trovati i “sacchi di banconote” ai quali Toti fa riferimento.

La giustizia belga ha convalidato l’arresto e confermato le accuse per quattro persone fermate nell’ambito dell’inchiesta: oltre a Eva Kaili e Antonio Panzeri ci sono anche Francesco Giorgi, assistente parlamentare e compagno di Eva Kaili, e Niccolò Figà-Talamanca della Ong No peace without justice.

“Lo Stato del Qatar respinge categoricamente qualsiasi tentativo di associarlo ad accuse di cattiva condotta“: è la dichiarazione di un esponente del Paese del Golfo inviata per e-mail a Politico.eu che ha provato a contattare Doha sull’inchiesta corruzione al Parlamento europeo che sta portando avanti la procura di Bruxelles.

“Il Parlamento europeo e la presidente Metsola stanno collaborando attivamente e pienamente con le autorità di giudiziarie per favorire il corso della giustizia”, ha sottolineato Juri Laas, portavoce della presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola.

“È una cosa gravissima, se quello che emerge da prime decisioni procura Bruxelles fosse confermato si tratterebbe di esponenti del Parlamento ed attivisti che avrebbero ricevuto soldi per chiudere un occhio sulle condizioni di lavoro in Qatar. Una vicenda vergognosa e intollerabile. Se si confermerà che qualcuno ha preso soldi per cercare di influenzare l’opinione del Parlamento europeo penso che sarà veramente una delle più drammatiche storie di corruzione di questi anni”, ha detto il commissario Ue agli affari economici Paolo Gentiloni ospite a Mezz’ora in più.