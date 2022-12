Santa Barbara, domani a Casarza Ligure l’inaugurazione del monumento ai Marinai d’Italia.

Casarza ligure. Domani, domenica 4 dicembre, nella giornata dedicata a Santa Barbara, patrona dei naviganti e della Marina Militare, il Comune di Casarza Ligure inaugurerà il monumento dedicato ai Marinai d’Italia. La cerimonia avrà luogo a partire dalle ore 10.30 nella frazione di Francolano, con il seguente programma: Santa Messa nella chiesa di N.S. della Speranza celebrata dal parroco don Matteo Prettico; corteo fino agli adiacenti giardini comunali che ospiteranno il monumento e che saranno anch’essi intitolati, nei prossimi mesi, ai Marinai d’Italia; inaugurazione solenne alla presenza delle autorità civili e militari. A conclusione seguirà un momento conviviale presso il salone parrocchiale.

Il monumento, realizzato dallo scultore casarzese Bruno Zanini, sarà composto da tre parti: una barca di marmo in sezione, al centro una rosa dei venti e infine un’ancora e un’elica donate al Comune da Vittorio Mattana, già comandante di Capitaneria di Porto. Sarà posizionato anche un pennone con la bandiera italiana donata dall’associazione Marinai d’Italia. La cerimonia di inaugurazione sarà accompagnata dalle esecuzioni del corpo bandistico di Casarza Ligure e della Val Petronio.

“Quello di domani sarà un momento molto importante per la nostra comunità cittadina”, dichiara il sindaco Giovanni Stagnaro. “Casarza Ligure è per tradizione molto legata ai Marinai d’Italia: molti nostri concittadini hanno prestato servizio nella Marina Militare e tanti altri hanno fatto parte della sezione Marinai un tempo presente presso la Fincantieri di Riva Trigoso. Con questo monumento – prosegue – vogliamo con gratitudine rendere solennemente onore a tutti loro ed in particolare a chi in mare ha perduto la sua vita. Desidero ringraziare pubblicamente Bruno Zanini, Vittorio Mattana e la sua famiglia, l’associazione Marinai d’Italia e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del monumento”, aggiunge il sindaco.

In rappresentanza della Regione interverrà all’inaugurazione il consigliere Claudio Muzio, segretario dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa della Liguria. “Come casarzese sono onorato di poter rappresentare l’ente regionale in un momento dal forte significato simbolico nel giorno di Santa Barbara: anche i Comuni del retrocosta e dell’entroterra hanno un forte legame col mare e hanno fornito alla Marina un contributo importante, che non va dimenticato”, conclude Muzio.