Sanremo 2023, Amadeus ha svelato tutti i big in gara: ecco chi sono

Sanremo. Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce Dimartino, Ariete, Moda’, Mara Sattei, Leo Gasman, I cugini di campagna, Mr Rain, Marco Mengoni. Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma_cose, Levante, Ultimo. E’ questa la lista dei 22 big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2023 in programma dal 7 all’11 febbraio al teatro Ariston. L’annuncio ufficiale è stato dato dal direttore artistico e presentatore della 73^ edizione Amadeus, come riporta Riviera24.

«Confermo 22 big in gara. Quest’anno però i giovani che porterò all’Ariston saranno addirittura 6. Mai accaduto. La metà dei finalisti di Sanremo Giovani andrà al Festival – ha esordito “Ama”, intorno alle 13:50 in diretta al Tg1 – Scelta difficile, complicata, questi 22 cantanti sono i miei super ospiti. Ringrazio tutti coloro che mi hanno fatto ascoltare le proprie canzoni su una platea di almeno 300 bravi ricevuti», – ha chiosato il conduttore.

La prima tappa di avvicinamento al Festival targato Amadeus, Morandi e Ferragni sarà sempre su Rai1, venerdì 16 dicembre. Appuntamento in prima serata con Sanremo Giovani: show trasmesso in diretta dal teatro del Casinò Municipale.