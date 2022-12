Sanità, manca il personale: in Liguria spesi 3,1 milioni per ingaggiare medici privati

Genova. La sanità regionale ligure ha speso circa 3,1 milioni di euro per colmare le carenze di personale arruolando cooperative di medici privati. È quanto emerge dalla risposta scritta che l’assessore Angelo Gratarola ha fornito a un’interrogazione del consigliere regionale Ferruccio Sansa.

“Medici privati pagati 100 euro l’ora per lavorare nelle strutture pubbliche. Fanno circa 1.200 euro per una notte di turno – commenta Sansa pubblicando il documento sui social -. Così si smantella la sanità pubblica. Mancano i medici perché la Liguria ha il record di tagli al personale sanitario: da 21mila a 15mila persone in dodici anni. Intanto non si lavora con l’università per crescere specializzandi dove ce ne sarebbe disperato bisogno: medici di emergenza, rianimatori e anestesisti, pediatri, ecc. Così per tappare i buchi dei reparti pubblici si arruolano medici da cooperative private”.

Dai dati forniti da Gratarola risulta che l’Asl 1 ha totalizzato un costo complessivo di un milione e 774.616 euro per tutto il 2022. L’Asl 2 ha comunicato che i costi sostenuti dal mese di agosto 2021 ad oggi ammontano a 572.021 euro. In Asl 4 per quest’anno risultano 315.996 euro spesi per lo stesso motivo. In Asl 5 negli ultimi cinque anni sono stati spesi 135.618 euro, compresa la stima per novembre e dicembre. Il Gaslini non ha fatto ricorso a cooperative, a eccezione dei contratti stipulati nel secondo semestre 2022 per la copertura del servizio di guardia medica pediatrica al Sant’Andrea della Spezia e all’ospedale di Lavagna per un totale di 325mila euro dichiarati. La Asl 3 genovese, da quanto risulta all’assessore, non avrebbe ingaggiato medici privati per tappare i “buchi” del personale.

“Oltre al danno economico – commenta ancora Sansa – c’è quello alla salute (che per noi conterà sempre più del denaro). I medici delle cooperative private prestano servizio in reparti delicatissimi come pronto soccorsi e neonatologia. Reparti dove si trovano a operare magari senza conoscere le strutture, i macchinari, le pratiche utilizzate e i colleghi. Senza dire che per operare nell’emergenza e nelle cura dei neonati serve personale esperto. I sanitari delle cooperative che curriculum e che esperienza hanno? Ecco, vedete gli effetti della cattiva politica. Si spende di più e si cura peggio. Intanto la nostra sanità pubblica perde un altro pezzo”.