Sanità ligure ed emiliana a confronto, lunedì l’incontro al Cap organizzato dal gruppo Pd in Regione

Genova. Lunedì 12 dicembre alle ore 17.30, presso il ilCircolo ricreativo Cap di via Albertazzi 3 r, Genova, si terrà l’incontro “Piano Sociosanitario: partire dai servizi territoriali. Un confronto tra le programmazioni in Liguria e in Emilia Romagna” del Gruppo PD in Regione Liguria.

Intervengono: il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti, l’assessore dell’Emilia Romagna per le politiche della salute Raffaele Donini, la già docente universitaria di Politiche Socio Sanitarie Paola Cermelli.

Modera Guido Filippi, giornalista Secolo XIX.