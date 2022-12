Sampierdarena, appartamento in fiamme: una persona intossicata

Genova. Una persona è stata ricoverata in codice giallo al Villa Scassi per intossicazione ieri sera a causa dell’incendio nell’appartamento dove abitava con altre tre persone avvenuto in piazza Nicolò Barabino nel quartiere di Sampierdarena.

L’incendio è divampato intorno alle 22.30 in uno dei palazzi che danno sulla strada, a un piano basso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco della centrale di San Benigno, gli agenti della polizia locale e della polizia di Stato.

Una delle stanze dell’abitazione è stata dichiarata inagibile. Tutta la casa era in pessima condizioni igieniche.

Per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei pompieri la strada, all’imbocco di via Buranello, è stata chiusa per alcuni minuti dai vigili urbani.