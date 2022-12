Sampdoria verso l’assemblea degli azionisti. Solo Ferrero può decidere sull’offerta Merlyn

Genova. Si avvicina per la Sampdoria l’ora della verità. L’assemblea degli azionisti del 19 dicembre, in seconda convocazione, arriva cinque giorni dopo la presunta scadenza dell’offerta vincolante fatta alla società e al consulente Banca Lazard da parte della società di investimento lussemburghese Merlyn Partners.

L’agenzia Reuters, attraverso la corrispondente Elvira Pollina, scrive che fonti vicine alla questione confermano l’obiettivo di assicurarsi il controllo della Sampdoria. Attenzione: controllo attraverso un aumento di capitale, che non vuol dire un acquisto con soldi che vanno in tasca a Massimo Ferrero. Per questo è forse più difficile che l’attuale proprietario lasci andare così la Società che sino a ora è riuscito a tenerlo a galla.

Merlyn Partners, che ha acquistato il Lille (Ligue 1) due anni fa, è stato fondato dall’ex banchiere di Jp Morgan Alessandro Barnaba e a quanto risulta si offre di sottoscrivere interamente la chiamata in contanti da 30 milioni di euro e di iniettare altri 20 milioni di euro nel club, oltre che a creare sinergie a livello tecnico con lo stesso Lille (prestiti di giocatori).

Di sicuro una figura come Barnaba è molto più credibile nella rinegoziazioni dei debiti che la Sampdoria ha in pancia nei confronti delle banche.

La Sampdoria, rileva Reuters, non ha commentato, ma è certo che o Ferrero ricapitalizza con 30 milioni di tasca propria, o diventa impossibile rifiutare senza affondare, a meno che non ci sia un’altra offerta sul piatto. La certezza è che entro fine anno la situazione prenderà una determinata piega: positiva o negativa per la Sampdoria è ancora incerto.

Il club, a corto di liquidità, ha registrato una perdita di 24 milioni di euro lo scorso anno, mentre l’indebitamento finanziario netto era di 90,4 milioni di euro al 31 dicembre 2021.