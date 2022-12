Sampdoria, tra una settimana la squadra inizierà il ritiro in Turchia

Genova. La sosta per il Mondiale è importante in casa Sampdoria. Inizialmente per staccare un attimo la spina, poi per poter riprendere a lavorare in serenità e con motivazione. Da quando è subentrato a Giampaolo, Stankovic ha sempre puntato molto su quest’ultimo fattore e, proprio per prepararsi al meglio per il ritorno in campo, è stato fissato un ritiro che si svolgerà in Turchia dall’8 al 23 dicembre.

Più precisamente, i blucerchiati si alleneranno presso il Calista Sports Center di Kadriye, nei pressi della città di Belek, in provincia di Antalya.

Inoltre sono state programmate una serie di amichevoli:

– Sampdoria vs TS Galaxy F.C. (domenica 11 dicembre, ore 17.30 locali, Calista Sports Center, Kadriye, Antalya, Turchia)

– Adana Demirspor vs Sampdoria (giovedì 15 dicembre, ore 17.30 locali, New Adana Stadium, Adana, Turchia)

– Sampdoria vs Dynamo Dresden (lunedì 19 dicembre, ore 17.30 locali, Calista Sports Center, Kadriye, Antalya, Turchia)