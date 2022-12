Sampdoria, il riepilogo delle voci di mercato circolate in questi ultimi giorni

Genova. Chi ci legge da tempo, sa quanto ci piaccia seguire, ‘day by day’, le notizie di mercato che riguardano la Sampdoria, ma finora abbiamo evitato di addentrarci in questo campo minato, perché sono ben altri i problemi che affliggono il mondo blucerchiato… in primis, proprio quelli di cassa, senza la cui soluzione, gli uomini mercato blucerchiati avranno, nel prossimo gennaio, le mani legate.

Non di meno, molti media si divertono ugualmente a sparare ipotesi di rivoluzione della rosa, senza tenere conto che tutte le operazioni in entrata dovranno essere a costi d’acquisto zero e ad ingaggi inferiori (possibilmente di molto), rispetto a quelli dei giocatori che verranno ceduti.

Fatta questa premessa, nota ormai a tutti i tifosi doriani, per semplice dovere di cronaca, proviamo, a nostra volta, a relazionare i lettori di Genova 24 ed Ivg Savona, con un riassunto di tutte le notizie, apparse negli ultimi tempi.

Le voci in uscita hanno riguardato Bartosz Bereszyński, per il quale viene dato come assodato, il cambio di prestiti con Alessandro Zanoli (secco quello in entrata, con diritto quello in uscita), ma se davvero si dovesse concretizzare. sarebbe un po’ come voler raschiare il fondo del barile (essendo un’operazione mirata al semplice risparmio di costi di ingaggi, per sei mesi, perché poi ti ritrovi il polacco di nuovo a Bogliasco, magari deprezzato da mezzo campionato da riserva sotto il Vesuvio, mentre la Samp darebbe visibilità ad un ragazzo, che per ora la Serie A l’ha vista poco).

A dire il vero, a proposito di Bereszyński, è uscita anche la voce di un possibile scambio con Demba Seck del Torino.

Un po’ di cash potrebbe arrivare dalla cessione di Abdelhamid Sabiri, gradito alla Fiorentina, da dove potrebbe arrivare qualcuno fra Piotr Szimon Zurkowski, Marco Benassi, Yousef Maleh o meglio ancora Arthur Cabral.

Idem da Omar Colley, chiacchierato addirittura in partenza verso concorrenti alla salvezza (Cremonese e Verona, dal quale ultimo si ipotizza un viaggio inverso di Thomas Henry, rafforzato da analogo cambio fra Alex Ferrari e Bruno Agustin Amione).

Ad Empoli, addirittura, sembrano aver detto che Caputo telefona tutti i giorni per sollecitare il suo ritorno in Toscana… beh, se così fosse, i nomi che circolano, circa le contropartite da scegliere, sono anche interessanti: lo scozzese Liam Henderson e altri tre giocatori che però non sono di proprietà empolese, visto che sarebbero Sam Lammers (dell’Atalanta), Marko Pjaca (della Juventus) e Răzvan Gabriel Marin (del Cagliari).

Sono usciti anche nomi improponibili (per i costi), quali quelli di Eldor Shomurodov e Walid Cheddira, mentre in ottica di prestito appaiono invece più attendibili, quelli degli juventini Matias Soulé Malvano ed Alessandro Fagioli, dei milanisti Matteo Gsbbia, Yacine Adli e Marko Lazetic, del tedesco Davie Selke dell’Herta Berlino, dell’interista Ionut Radu, dell’udinese Bram Nuytink, dell’olandese di origini domenicane, Pablo Rosario del Nizza, del brasiliano, che gioca nel Modena, Paulo Azzi e del colombiano dell’Atlas, Julian Andrés Quiñones.

Poi ci sono i giocatori del Lille (nel caso di future ipotetiche sinergie con la società francese), José Miguel da Rocha Fonte ed i tre giovani Alan Virginius, Isaac Leny Lihadji, Leny Yoro, oltre a quello che viene definito l’oggetto del desiderio di Dejan Stanković e cioè il difensore della Stella Rossa, Aleksandar Dragović.

Ma, come si diceva all’inizio, parlare di mercato adesso, lo si può fare proprio solo per gioco e per distrarre la mente…