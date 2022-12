Sampdoria, i sette giorni più importanti per il futuro: Merlyn Partners pronto all’offerta

Genova. Il fondo Merlyn Partners è pronto a fare un’offerta per acquistare la Sampdoria. Lo riporta l’Ansa, che entra nei dettagli spiegando che dopo aver visionato i bilanci e aver dialogato per diverse settimane con l’advisor Lazard, il fondo statunitense è partito per l’assalto decisivo. Dietro all’operazione Alessandro Barnaba, che tra l’altro aveva condotto l’operazione dell’acquisto della Roma da parte di James Pallotta (fondatore del Raptor Group), anche lui tra i nomi fatti in questi giorni tra gli interessati al club. È dunque a Merlyn Partners il riferimento del comunicato sull’aggiornamento delle manifestazioni di interesse chiesto al trustee Vidal dal cda. Non pervenuta invece l’offerta dello sceicco Al Thani, su cui genova24 aveva espresso dubbi.

Mentre la squadra è in Turchia per ritrovarsi, a livello societario sono giornate determinanti per garantire un futuro tranquillo: tra 7 giorni, il 14 dicembre, è fissata lassemblea degli azionisti. Il cda ha chiesto l’aumento di capitale all’azionista di maggioranza, cioè la famiglia Ferrero. Ieri, tra l’altro, è scaduta l’interdittiva a Massimo Ferrero di rivestire cariche societarie, ma l’ex presidente sembra al momento tenere un basso profilo e ha fatto trapelare di essere convinto di riuscire a portare in salvo la Sampdoria. Servirebbero almeno 40 milioni, ossia il necessario per coprire i debiti finanziari che sono esigibili entro l’esercizio successivo.

Potrebbe non servire, se arrivassero i soldi del fondo. Bisognerà però capire a quanto ammonterà l’offerta. A complicare le cose sono sempre le questioni collegate alla Sampdoria, che è ingabbiata nel trust insieme alle altre società decotte della galassia Ferrero.

L’ultimo bilancio della Sampdoria parla chiaro. Senza ricapitalizzazione l’azienda non riuscirebbe ad andare troppo avanti. I costi della produzione sono schizzati da 90 milioni nel 2020 a 100 milioni nel 2021, con una differenza negativa tra valori e costi della produzione che è aumentata proprio di 10 milioni: da 14 a 24 in un anno. Il flusso di cassa continua a bruciare denaro: da un positivo di 11,4 milioni si è passati a un negativo di 6,2 milioni. I debiti totali, appunto, sono passati a 205 milioni e una buona parte sono a breve termine, cioè esigibili entro l’esercizio successivo: 15 milioni verso le banche, oltre a 23,9 milioni verso altri finanziatori. Sinora la Samp è rimasta a galla, come aveva spiegato il presidente Lanna a inizio stagione, grazie all’abilità dei suoi “uomini dei conti” ossia Alberto Bosco e Gianni Panconi: il patrimonio netto, nel 2020 di 73 milioni e nel 2021 di 49 milioni, deriva da rivalutazioni pari a 56 milioni. Sono operazioni del tutto legittime, sfruttando le possibilità espresse dalla legge 126 del 2020, come la sospensione degli ammortamenti, ma prima o poi quei costi dovranno riemergere.

Il debito della Sampdoria è comunque certificato Sace e la società è riuscita a ottenere linee di credito sul medio-lungo termine, ma se non ci sarà l’intervento di un fattore esterno non potrà andare avanti così all’infinito.