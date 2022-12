Sampdoria, Ferrero di nuovo assente: l’assemblea slitta ancora

Genova. La Sampdoria comunica che l’assemblea degli azionisti fissata in seconda convocazione per quest’oggi, 19 dicembre, andrà deserta.

L’azionista di maggioranza Sport Spettacolo Holding srl ha chiesto di riconvocare la stessa per i primi giorni del mese di gennaio.

L’ordine del giorno resta lo stesso: la ricapitalizzazione della società mediante aumento di capitale.

La mossa di Massimo Ferrero sembra duplice: è evidente che l’offerta di Merlyn Partners non è sufficiente e non garantisce all’ex presidente alcun guadagno, oppure potrebbe essere necessario per Ferrero più tempo per realizzare davvero quelle operazioni finanziarie necessarie per coprire i debiti a breve termine.

Quello che è certo è che l’assemblea si terrà a calciomercato già aperto. Una sessione che è vitale per i blucerchiati sia per ridurre le spese, sia per rinforzarsi in qualche modo. La Sampdoria comunicherà la cessione di Bereszyski al Napoli a gennaio. Si tratta del primo pezzo pregiato sacrificato sull’altare della riduzione del monte ingaggi. Dejan Stankovic invece avrà a disposizione il classe 2000 Alessandro Zanoli in prestito secco. Il polacco invece sarà in prestito con diritto di riscatto.