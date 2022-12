Sampdoria, divorzio con Quagliarella? D’accordo Stankovic, no dei tifosi: la palla passa a Lanna

Genova. Risolvere il prima possibile il “caso” Quagliarella. È questo uno degli ardui compiti che spetta al nuovo direttore sportivo della Sampdoria Mattia Baldini. Come noto, infatti, nella lista dei 10 giocatori considerati cedibili da Dejan Stankovic, c’è anche il nome del capitano blucerchiato che dall’inizio del campionato è sceso in campo solo 106’.

L’allenatore non ripone fiducia nell’attaccante ed è pronto a fare spazio per nuovi arrivi, con l’obiettivo di salvare la stagione e soprattutto la Sampdoria dalla retrocessione. Ma risolvere questo nodo non sarà per nulla semplice.

Fabio Quagliarella, oltre ad indossare la fascia da capitano, ha dato tanto alla maglia in passato e, alla questione del rispetto, si aggiunge anche il forte legame che il giocatore ha con la tifoseria. Per questo la palla potrebbe passare al presidente Lanna, la figura più autorevole per occuparsi di questa “patata bollente”.

Il numero uno blucerchiato ha sempre offerto il massimo appoggio alle scelte di Stankovic, ma si è speso anche per il rinnovo dell’attaccante. Difficile quindi pronosticare quale decisione prenderà. Ma più facile pensare che presto dovrà esprimere la sua valutazione, probabilmente – secondo Il Secolo XIX – prima della partenza per il ritiro in Turchia, programmata l’8 dicembre.

A breve, potrebbero esserci novità anche per quanto riguarda la cessione del club: James Pallotta infatti vuole la Sampdoria e pare intenzionato a presentare a stretto giro una proposta d’acquisto.