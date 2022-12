Sampdoria, brutto pari con la Dinamo Dresda (2-2)

Genova. ‘Mamma li turchi’, viene voglia di dire, mentre si spegne il televisore alla fine del match tra la Sampdoria e la Dinamo Dresda, squadra tedesca che milita nella terza serie teutonica.

Davvero una brutta prestazione, cui è difficile trovare giustificazioni, fatto salvo che per Dejan Stanković e Nenad Sakić, reduci dal funerale di Siniša Mihajlović e giustamente con ben altro per la testa…

Partiamo dal tabellino, per poi fare un po’ di cronaca, cercando di non calcare troppo la mano, perché sarebbe come sparare sulla Croce Rossa…

Marcatori: Trimboli al 4°, Montevago al 65°, Batista-Meier al 68°, Oehmichen al 79°

Sampdoria: Ravaglia; Bereszyński (46° Murillo), Ferrari (46° Colley), Villa (46° Amione); Malagrida (46° Léris), Trimboli (Vieira), Yepes (dal 61° Gabbiadini), Villar (Rincón), Murru (46°Augello); Djuričić (61° Paoletti), Montevago.

A disposizione: Tantalocchi, Savio, Caputo.

Dinamo Dresda: Drljaca (46° Heeger); Becker (46°Knipping), Lewald (46° Meier), Kammerknecht (46° Ehlers), Arslan (46° Batista-Meier); Kulke (46° Oehmichen), Will (46° Lehmann, poi 64° Vlachodimos), Hauptmann (46° Shcherbavovski); Gogia (46° Akoto), Schaffler (46° Borkowski), Ehrlich (46° Melichenko).

Spazio quindi, in inizio, alle seconde linee (salvo Bereszyński nel ruolo di braccetto di destra e Djuričić in quello di ‘quasi’ punta e bisogna dire che questo undici ha fatto meglio dei così detti titolari, schierati nella ripresa, tanto è vero che solo dopo pochi minuti la Samp è in vantaggio, grazie al serbo, appena rientrato dai Mondiali, che manda Murru ad effettuare un cross rasoterra, su cui si avventa Trimboli, al primo goal con la casacca della prima squadra.

Bene, viene da pensare, oggi ci si diverte… ma già prima del quarto d’ora, Ravaglia deve metterci due pezze importanti per impedire il pareggio a Schaffler.

E’ in vena Trimboli, che si fa una sgroppata sulla destra, prima di servire una bella palla a Djuričić, che però strozza il tiro, parato facilmente da Drljaca, con lo stesso serbo che cerca poi di rifarsi direttamente, poco dopo, con la ricerca del goal magico, direttamente su calcio d’angolo.

Comunque, si va negli spogliatoi in vantaggio, con un meritato 1-0, che rischia di essere subito vanificato da un corridoio in cui si infila, al quarto d’ora della ripresa, Oehmichen, rimontato all’ultimo momento da un recupero alla Mennea di Omar Colley (la cosa più bella della partita).

Cinque minuti dopo, nel tran tran del match, Léris è sveglio ad avventarsi su un retro appoggio di un difensore e ad arrivarci – con la punta – prima del portiere, mettendo in condizione Montevago di segnare il goal più facile della storia dei blucerchiati.

A questo punto, sembra – quanto meno – che il risultato (2-0) e la partita siano blindati, se non che, al 68°, il brasiliano Oliver Batista-Meier (in prestito dal Bayern Monaco) si scopre ‘cugino’ di Neymar e batte una punizione, che lascia di sasso Ravaglia, andando a togliere le ragnatele dal ‘sette’ alla sua destra.

Sampdoria ‘in barca’, soprattutto al 79°, quando i tedeschi raggiungono il pareggio (2-2), con un’azione che irride la difesa blucerchiata, colta del tutto impreparata dall’assist di Batista Meier per Oehmichen, che si prende la rivincita per il goal soffiatogli da Colley ad inizio ripresa.

Finisce due a due, niente fischi, ma un ‘mamma, li turchi’, ci sta tutto…