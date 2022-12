Sampdoria, assemblea dei soci rinviata a lunedì 19 dicembre: Ferrero indisponibile

Genova. In relazione all’assemblea degli azionisti di U.C. Sampdoria S.p.a., fissata per il 14 dicembre p.v. in prima convocazione e per il 19 dicembre in seconda convocazione, l’azionista di maggioranza Sport Spettacolo Holding S.r.l. comunica la sua indisponibilità a presenziare alla prima convocazione dell’assemblea che pertanto si terrà in seconda convocazione il 19 dicembre”.

Così una nota ufficiale della società fissa la data dell’assemblea dei soci dove dovrebbero essere messe sul piatto le offerte finora presentate dai fondi interessati a rilevare le quote della società.

L’assemblea si terrà tra le mura degli uffici di Banca Lazard a Milano. Al momento si parla di due nomi: Barnaba e Al Thani ma iniziano a circolare ipotesi su un possibile fallimento pilotato.