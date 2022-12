Sampdoria 2022, annus horribilis

Genova. 1966, 1977, 1999, 2011 stanno a dimostrare che, con l’eccezione del 1988 (sarebbe stato impossibile con Pagliuca, Mannini, Vierchowod, Briegel, Pari, Cerezo, Mancini e Vialli), la maledizione degli ultimi due numeri uguali è quasi implacabile…

Il rigore parato da Audero a Criscito nel derby, a fine campionato scorso sembrava aver disinnescato la trappola del 2022, ma il pessimo inizio del torneo in corso, sta a confermare che i numeri non mentono mai, come pensano tutti gli appassionati di cabala napoletana…

Affidiamoci quindi alla ‘smorfia’ per interpretare i 3 goal dell’ultima partita della Sampdoria nell’anno in corso…

Al numero 3 è tradizionalmente associata la gatta, animale in cui, nell’antichità, molte tribù rivedevano un simbolo ben augurante e portatore di novità, perfino nel buio della notte (quale è il momento attuale), grazie alle sue movenze eleganti e raffinate.

Attacchiamoci quindi alla scaramanzia come ‘extrema ratio’, ma anche alla speranza che Stanković sappia indicare a Lanna & Co. una lista di nomi a costi d’ingaggio inferiori a quelli di cui ci si dovrà liberare, ma che abbiano in corpo quel sacro fuoco, che sarà necessario mettere in campo, per sperare in una rimonta che diventerebbe storica.

Tre a zero, dicevamo… E’ stato, infatti, questo il risultato dell’amichevole, giocata a porte chiuse al Mugnaini, col Ligorna, la terza squadra di Genova, militante in Serie D, con il tecnico serbo che ha schierato questa formazione:

Audero (dal 66° Contini), Bereszyński (66° Trimboli), Murillo (66° Ferrari), Amione (66° Villa); Léris (66° Malagrida), Vieira (66° Paoletti), Rincón (66° Yepes), Augello (46° Murru); Verre (66° Djuričić); Gabbiadini (66° Villar), Montevago.

Mentre mister Roselli ha risposto con: Caruso (74° Gragnoli), Dellepiane (69° Lipani), Scannapieco (87° Callà), Damonte (59° Serra), Garbarino (59° Tassotti), Gulli (49° Mazzamuto), Bacigalupo (69° Casagrande), Gerbino (84° Basciano), Abdelazim (49° Gualtieri), Donaggio (87° Tancredi), Brunozzi (59° Botta).

Le tre reti, che ci hanno fatto formulare l’auspicio iniziale, sono state di Montevago, Amione e Djuričić, in un match scorrevolmente arbitrato da una terna tutta ligure (Mirri di Savona, assistito dai genovesi Pasquini e Troina).

Ancora spazio, davanti, a Montevago, visto che Caputo viene ormai dato già in quel di Empoli, a fronte di un Sam Lammers in dirittura di arrivo e presumibilmente in grado di portare a Bogliasco ed in campo una soffiata di vento fresco. Insomma, se non si fosse ancora capito, lo diciamo a chiare lettere: a chi scrive, il longilineo (191 cm) olandesino volante piace, ma sarà il campo a stabilire se si tratterà di una scelta felice.

Le altre voci odierne di mercato sono marginali…

Si parla di un possibile inserimento nell’operazione Bartosz Bereszyński – Nikita Contini al Napoli e Alessandro Zanoli alla Samp, dell’attuale terzo portiere partenopeo, Davide Marfella, ma se la politica deve essere quella del risparmio, perché non promuovere, a tale mansione, il goalkeeper della Primavera, Elia Tantalocchi, che da quel che si è visto, ha dimostrato, agli ordini di Felice Tufano, di essere un prospetto futuribile?

Come lo è sicuramente Leonardo Benedetti, il cui nome viene battuto, dai ‘tam tam’ di mercato baresi, come un possibile obiettivo dei pugliesi, che vorrebbero trasformare in acquisto – già a gennaio – il prestito secco del centrocampista e chissà se le casse doriane consentiranno di respingere l’offerta per un giocatore che ha di certo ulteriori possibilità di crescita.

Avrà invece probabilmente via libera Valerio Verre (nei giorni scorsi indicato nel mirino anche di Bari e Cagliari), qualora – come riferiscono da Palermo – i rosanero fossero davvero intenzionati a riportare alla Favorita, quel ragazzo che nel 2013/14, Beppe Iachini consacrò idoneo al calcio professionista, dopo la precedente breve ma comune esperienza a Siena.