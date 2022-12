Rugby, la Serie A approfitta della sosta per i recuperi: Cus e Pro Recco impegnate con Settimo Torinese e Biella

Liguria. Con l’inizio del mese di dicembre la Serie A è in sosta, ma le due società liguri iscritte al torneo, saranno impegnate domenica pomeriggio nei rispettivi recuperi delle partite inizialmente programmate per il 20 novembre scorso, e poi rinviate.

Il CUS Genova sarà ospite del Settimo Torinese, mentre la Pro Recco giocherà al CarliniBollesan di Genova con il Biella.

In Serie B prosegue il cammino del neopromosso Savona che sarà in gara a Varese.

Questa domenica cominceranno anche i due Campionati di Serie C con le due liguri dello Spezia e delle Province dell’Ovest inserite nel Girone Promozione, le altre Union Riviera, Amatori Genova e i cadetti del CUS Genova nel torneo interregionale ligure/piemontese.

A Genova, inoltre, andrà in scena il rugby femminile con una tappa della Coppa Italia Seniores: si giocherà domenica in tarda mattinata al CarliniBollesan.

La novità più accattivante, però, arriva dal ponente ligure. “Da tempo la World Rugby invoglia la crescita delle attività a livello femminile e, soprattutto per quanto riguarda le categorie juniores – dice Massimo Zorniotti, Responsabile Sviluppo femminile FIR Liguria – punta a migliorarne numeri e validità tecnica. Ovviamente la nostra F.I.R. porta avanti con grande impegno e volontà tutte le attività al femminile, e proprio da questo settore si sono riscontrati risultati indubbiamente positivi. A livello giovanile, coadiuvato anche dal D.T. della FIR Liguria, Alessandro Bottino, ho portato avanti un certo lavoro nelle scuole del ponente regionale, con il risultato di poter formare un gruppo composto da 23 ragazze fra i quindici e i diciassette anni di età, che scenderanno in campo con il nome di WEST LIGURIA. Le stesse provengono dalle Società del Sanremo, Salesiani Vallecrosia, Imperia, CFFS Vespe Cogoleto e Savona. Il primo appuntamento per le nostre due squadre Under 15 ed una Under 17 è previsto dunque per questo sabato pomeriggio al torneo in programma al Campo Comollo di Novi Ligure.”

SERIE A GIRONE 1 (RECUPERI) domenica h 14,30

Pro Recco – Biella (CarliniBollesan/Genova arb. Crepaldi di Milano)

TK GROUP VII Torino – CUS Genova (Cascina Nuova/Settimo To. Arb. Acciari di Perugia)

CLASSIFICA GENERALE: Parabiago punti 30, Noceto e I Centurioni 27 CUS Milano 24, Parma 19, Alghero 16, VII Torino (*) 13, Biella (*) 12, ASR Milano 10, CUS Genova (*) 5, Pro Recco (*) punti 1. (*) = partite da recuperare.

SERIE B GIRONE 1 (VIII GIORNATA) domenica h 14,30

Varese – Savona (Levi/VA. Arb. D’Orsi)

Amatori&Union Milano – Bergamo

Probiotical Amatori Novara – Tutto Cialde Lecco

Ivrea – Unione Monferrato

Amatori Capoterra – Piacenza RC

Olbia in sosta.

CLASSIFICA GENERALE: Amatori&Union Milano punti 33, Unione Monferrato (*) ed Amatori Capoterra 23, Lecco (*) 15, Bergamo (**) 17, Ivrea (*) 14, Piacenza (**) e Savona (*) 11, Varese 10, Novara (*) 4, Olbia punti 2. (*) = partite in meno.

SERIE C GIRONE 4 – PROMOZIONE (I GIORNATA) h 14,30

San Mauro – Province dell’Ovest (Campo D’Altorio/S.M. arb. Campagna))

Biella2 – RC Spezia (St.del Rugby/BI. Arb. Simonotti)

Rivoli – Rho

Stade Valdotain – Volpiano

SERIE C GIRONE 2 LIGURE/PIEMONTESE (I GIORNATA) H 14,30

Alessandria – CUS Genova2 (Campo Pessione/Chieri arb. Smiraldi))

CUS PO – Union Riviera (Centro sportivo CUS PO arb. Dumitru)

Lions Tortona – Amatori Genova ( h. 15,00 Campo Lia Gaggio/Alluvioni Cambio’ arb. Alaimo)

UNDER 19 INTERREG. GIRONE 1 (reupero) sabato h 16.00

NRG Collegno – Monferrato

CLASSIFICA GENERALE: TK GROUP VII Torino, Monferrato (*), Biella (*) e Recco punti 10, Amatori Genova (*) 6, Moncalieri (**) 5, URPA Alessandria (*), NRG Collegno (**),Union Riviera (*) punti 0.

UNDER 17 INTERREGIONALE 1 ZONA 2 (recuperi)

Parabiago – Province dell’Ovest (sab. H 18,00 Venegoni arb. Romanescu)

Amatori Genova – Lainate (dom. H 11,00 Comunale di Casella arb. Borgo)

Lainate Parabiago 0/5 (giocata il 30/11/22)

CLASSIFICA GENERALE: Amatori&Union Milano punti 15, Parabiago (*) 9, CUS Torino 8, Province dell’Ovest (*) 6, Amatori Genova (*), San Mauro 5, Unione Monferrato 2, Lainate (*) punti 1. (*) = partite in meno.

UNDER 15 II FASE (VIII GIORNATA) sabato h 15,00

CUS Genova – Union Riviera – Province dell’Ovest (CarliniBollesan/GE arb. Cassinelli e Poggi)

UNDER 13 MEMORIAL PIERO BINELLI (domenica ore 10,30)

Quarta edizione al campo PinoValle d’Imperia con Sanremo, Reds Team Imperia, Superba Genova, Cffs Vespe Cogoleto, Imperia, Elephant Gossolengo.

COPPA ITALIA SENIORES FEMMINILE (domenica H. 11,00)

Stadio Carlini/Bollesan Genova

ATTIVITA’ FEMMINILE INTERREGIONALE LIGURIA/PIEMONTE UNDER 17 – UNDER 15 (sabato h. 15,00)

West Pink Liguria e Società piemontesi (sabato h. 15,30 Campo Comollo di Novi Ligure/Zona G3)