Rugby, in Serie A un’altra sconfitta per Cus e Pro Recco: chiudono il 2022 da ultime della classe

Liguria. Bottino piuttosto amaro per le squadre seniores regionali. Doppia sconfitta per le due formazioni impegnate in Serie A, dove la classifica condanna sia il CUS Genova, penultimo, che la Pro Recco, ultima.

Al CarliniBollesan il CUS, nonostante una prova gagliarda, l’avversario di turno, un Biella da alta classifica, ha fatto il pieno e per gli universitari genovesi l’unica consolazione è l’aver segnato quattro mete incamerando così almeno un punto di bonus difensivo. Per il CUS le mete sono state siglate da Migliorini (doppietta), Schenone ed Imperiale con tre trasformazioni di Mandivenga.

Pesante battuta d’arresto per la Pro Recco, strapazzata da un Settimo Torinese alla quinta affermazione stagionale.

Nell’anticipo di Serie B, sconfitta anche per il Savona: al Fontanassa ha ospitato il Lecco subendo sette mete e mettendo a segno solo due penalty con Serra.

Non si è giocato in Serie C e in molti tornei giovanili per il rinvio di confronti a rischio per le nevicate e per il gelicidio che incombeva soprattutto in Piemonte. Ora i Campionati vanno a riposo per la concomitanza delle festività di fine anno e, almeno in parte, si riprenderà l’attività da metà gennaio 2023.

SERIE A GIRONE 1 (X GIORNATA)

CUS Genova – Biella 26/47

VII Torino – Tossini Recco 60/0

Amatori Alghero – A.S.R. Milano 23/34

Parabiago – Parma 28/26

CUS Milano – Promotica I Centurioni 15/16

Noceto in pausa

CLASSIFICA GENERALE: Parabiago punti 35, I Centurioni 33, Noceto 31, VII Torino 27, CUS Milano 25, Biella 24, Parma 22, ASR Milano 18, Alghero 16, CUS Genova 7, Pro Recco punti 5.

SERIE B GIRONE 1 (X GIORNATA)

Savona – Tutto Cialde Lecco 6/43

Probiotical Amatori Novara – Bergamo 8/51

Varese – Unione Monferrato 3/45

Ivrea – RC Piacenza 10/40

Olbia – Amatori Capoterra 15/26

Amatori&Union Milano in pausa

CLASSIFICA GENERALE: Amatori&Union Milano e Unione Monferrato 38, Amatori Capoterra 33, Lecco 30, Bergamo 29, Piacenza 22, Savona 16, Ivrea e Varese 14, Novara 4, Olbia punti 2. (*) = partite in meno.

UNDER 19 INTERREG. GIRONE 1 (V GIORNATA) domenica

Amatori Genova – U.R.P.Alessandria 76/0

Union Riviera – VII Torino 0/115

Unione Monferrato – Pro Recco (rinviata al 15/1/2023)

Biella – Moncalieri (rinviata al 15/1/2023)

Collegno in pausa

CLASSIFICA GENERALE: TK GROUP VII Torino punti 20, Monferrato (*) 15, Moncalieri (*) 14, Biella (**) e Pro Recco (**) punti 10, Amatori Genova 7, U.R.P.A. Alessandria 6, Union Riviera 2, NRG Collegno – 4. (*) = da recuperare

UNDER 17 INTERREGIONALE 1 ZONA 2 (V GIORNATA)

Amatori&UnionMilano – Lainate 41/0

CUS Torino – Amatori Genova (rinviata)

S.Mauro – Province dell’Ovest (rinviata)

Unione Monferrato – Parabiago (rinviata)

CLASSIFICA GENERALE: Amatori&Union Milano punti 25, Parabiago (*) 16, CUS Torino (*) e Province dell’Ovest (*) 13, Amatori Genova (*) 10, San Mauro (*) 5, Unione Monferrato (*) 2, Lainate punti 1.

UNDER 17 TERRITORIALE LIGURIA/PIEMONTE (V GIORNATA)

Savona – U.R.P.Alessandria 41/7

Union Riviera – Province dell’Ovest n.2 12/36

CUS Genova in pausa

CLASSIFICA GENERALE: CUS Genova punti 19, Province dell’Ovest n.2 12, Union Riviera 7 U.R.P. Alessandria 5, Savona 3.