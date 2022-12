Rugby, in A primo successo di Pro Recco: battuto in un derby elettrizzante il Cus

Genova. Al CarliniBollesan si sono vissuti momenti a dir poco elettrizzanti durante il derby fra il CUS Genova e la Pro Recco. Le due compagini si sono affrontate a viso aperto per tutti gli ottanta minuti di gioco, tenendo con il fiato sospeso l’infreddolito pubblico presente sugli spalti.

Gioco estremamente equilibrato con due mete segnate per parte, con il decisivo penalty all’ultimo minuto di gioco messo a segno dal recchelino Lorenzo Romano. Per i rivieraschi si tratta della prima ed importantissima vittoria del campionato, mentre gli universitari biancorossi si devono accontentare del bonus difensivo.

La lotta per la salvezza dalla retrocessione è più che mai aperta, e principalmente purtroppo sono coinvolti i due club liguri. Per il CUS sono andati in meta Bortoletto e Corona, mentre Mandivenga ha siglato una trasformazione e due punizioni. Per il Recco meta di Juan David Tagliavini e Lorenzo Romano, e lo stesso ha segnato anche due trasformazioni e due penalty.

Ottima gara in Serie B del Savona che al Fontanassa continua a mettere fieno in cascina, ed anche il Novara è stato costretto alla resa dalle tre mete di Baccino, Costantino e Serra che ha centrato anche due penalty ed una trasformazione. I biancorossi ora occupano un posto in classifica piu’ tranquillo e sabato prossimo, in anticipo, sfideranno sempre sul campo casalingo il Tutto Cialde Lecco.

Nei tornei giovanili buoni exploit dell’Under 17 delle Province dell’Ovest, nel Girone ex Elite, del CUS Genova nel Territoriale, idem per l’Union Riviera.

SERIE A GIRONE 1 (IX GIORNATA)

Pro Recco – CUS Genova 20/18

A.S.R. Milano – Parabiago 22/21

Parma – Noceto 15/16

Promotica I Centurioni – Biella 24/24

VII Torino – Amatori Alghero 21/6

CUS Milano (in sosta)

CLASSIFICA GENERALE: Parabiago e Noceto 31, I Centurioni 29, CUS Milano 24, Parma 20, VII Torino 22, Biella 19, Alghero 16, ASR Milano 14, CUS Genova 6, Pro Recco punti 5.

SERIE B GIRONE 1 (IX GIORNATA)

Savona – Probiotical Amatori Novara 22/12

Bergamo – Ivrea 74/0

Tutto Cialde Lecco – Olbia 98/0

RC Piacenza – Varese 36/14

Unione Monferrato – Amatori&Union Milano 31/21

Amatori Capoterra (in pausa)

CLASSIFICA GENERALE: Amatori&Union Milano punti 37, Unione Monferrato 33, Amatori Capoterra 28, Lecco 25, Bergamo 24, Piacenza 17, Savona 16, Ivrea e Varese 14, Novara 4, Olbia punti 2.

(*) = partite in meno.

SERIE C GIRONE 4 – PROMOZIONE (II GIORNATA)

RC Spezia – Rivoli 27/13

Province dell’Ovest – Stade Valdotain 18/52

Rho – Biella2 121/0

Volpiano – San Mauro 26/22

CLASSIFICA GENERALE: Stade Valdotain e Rho punti 10, , R.C. Spezia 8, San Mauro Torinese 6, Volpiano 4, BiellaB 1, Province dell’Ovest e Rivoli punti 0.

UNDER 19 INTERREG. GIRONE 1 (IV GIORNATA)

Pro Recco – Biella (rinviata al 15/01/23)

Moncalieri – Union Riviera 29/24

U.R.P.A. – NRG Collegno (n.d. 20/0)

VII Torino – Amatori Genova (n.d.20/0)

Unione Monferrato (in pausa)

CLASSIFICA GENERALE: Monferrato e TK GROUP VII Torino 15, Moncalieri 14, Biella (*) e Recco (*) punti 10, U.R.P.A. Alessandria 6, Amatori Genova 2, Union Riviera ed Amatori Genova 2, NRG Collegno – 4.

– In attesa decisioni Giudice sportivo –

(*)= da recuperare

UNDER 17 INTERREGIONALE 1 ZONA 2 (IV GIORNATA)

Amatori & Union Milano – Amatori Genova 61/10

Province dell’Ovest – Unione Monferrato 33/5

CUS Torino – Lainate 71/5

Mauro – Parabiago 22/42

CLASSIFICA GENERALE: Amatori&Union Milano punti 20, Parabiago 16, CUS Torino 15, Province dell’Ovest 13, Amatori Genova 10, San Mauro 5, Unione Monferrato 2, Lainate punti 1.

UNDER 17 TERRITORIALE LIGURIA/PIEMONTE (IV GIORNATA)

Province dell’Ovest n.2 – CUS Genova 5/63

U.R.P. Alessandria – UR Riviera 18/33

Savona in sosta.

CLASSIFICA GENERALE: CUS Genova punti 19, Province dell’Ovest n.2 ed Union Riviera 7 U.R.P. Alessandria 5, Savona -2.