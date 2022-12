Rugby, chiamata azzurra per quattro giocatori genovesi: questo weekend in campo con la Nazionale

Genova. Chiamata azzurra per quattro giocatori genovesi che questa settimana saranno impegnati nei raduni della Nazionale.

Da questa domenica fino a mercoledì prossimo la cogoletese Giulia Cavina sarà a Parma nel raduno della Nazionale Italiana Femminile. Anche il recchelino Nicola Bozzo, tesserato per i francesi Arlequins di Perpignano, è stato convocato alle attività della Nazionale Under 20 che domani affronterà gli U20 degli Ireland Development all’impianto sportivo Clontarf F.C. di Dublino.

Inoltre, in questi giorni Viola Bernuzzi, di formazione Amatori Genova ed ora nel CUS Genova, e Laura Lina Foscato, ora nel CUS Milano, sono impegnate con le Under 18 a Roma in un raduno congiunto con le ragazze della nazionale Under 20.

Per quanto riguarda invece i campionati di rugby, questa domenica coinciderà con l’ultima giornata del 2022 per le squadre liguri che, dopo la classica pausa invernale, ritorneranno in campo: il 22 gennaio 2023 la Serie A, la Serie B, la Serie C fase promozione, con l’Under 19 Girone 1, Under 17 Territoriale. L’Under 17 Interregionale zona 2, invece, riprenderà domenica 15 gennaio, con il recupero Under 19 fra Pro Recco e Biella.

Ma passiamo alla programmazione per questo fine settimana che riserva test comunque interessanti, cominciando dall’anticipo di Serie B fra il Savona e il Lecco, mentre domenica al CarliniBollesan il CUS Genova riceverà il Biella. In Serie C nella poule promozione le due liguri dello Spezia e delle Province dell’Ovest saranno impegnate fuori regione, mentre l’Amatori Genova, nel girone territoriale riceverà a Casella i cadetti del CUS Genova. Nei Campionati giovanili si prosegue come da programma, ad esclusione di qualche rinvio.