Rubarono bici elettrica e monopattino a un pizzaiolo e a un cameriere che andavano al lavoro: 4 minorenni denunciati

Sestri levante. Lo scorso agosto in stazione hanno rubato una bici elettrica e un monopattino elettrico, di proprietà rispettivamente di un cameriere e di un pizzaiolo che li avevano legati con la catena prima di andare a lavorare.

Oggi, per quel furto, tre quattro diciassettenni tunisini sono stati denunciati dai carabinieri.

I militari dopo la denuncia dei proprietari hanno immediatamente fatto partire le indagini. Dall’analisi delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza è sta to possibile individuare quattro ragazzi che poco prima della mezzanotte avevano armeggiato in modo sospetto vicino alla bicicletta e al monopattino, riuscendo nell’intento di rimuoverli dai rispettivi ancoraggi. Il gruppetto si era poi allontanato con la refurtiva facendo perdere le proprie tracce.

I carabinieri hanno acquisito le immagini dei giovani – che avevano agito tutti a volto scoperto – e le hanno diramate a tutti i Comandi dell’Arma a livello nazionale, per verificare la possibilità che fossero già noti ed hanno avviato ogni utile attività di ricerca. Il contributo dei colleghi di altre Compagnie e Commissariati limitrofi ha permesso ai militari della Stazione di Sestri Levante di denunciare in stato di libertà i quattro ladri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Genova.