Riva Trigoso, la Regione avvierà l’iter per la nuova viabilità verso i cantieri Arinox e Fincantieri

Genova. “Avviare un protocollo d’intesa tra tutti i soggetti interessati, a partire da Regione, Comune, Fincantieri, Arinox, Rfi, per definire sia il tavolo tecnico di monitoraggio per la prosecuzione degli investimenti di Fincantieri, sia l’avvio di un iter per la realizzazione di una nuova viabilità destinata prioritariamente all’accesso all’area industriale, è un primo passo che consentirà il consolidamento della presenza industriale di Arinox e Fincantieri nel levante ligure e il miglioramento della viabilità e della vivibilità degli abitati”.

Così il capogruppo del Partito Democratico Luca Garibaldi dopo l’approvazione in aula, in seduta di bilancio, dell’ordine del giorno, a sua prima firma, sul Protocollo d’Intesa per la nuova viabilità di Riva e l’ampliamento dei cantieri di Fincantieri.

“Si tratta – conclude il capogruppo Pd – di un’operazione che impatterà in maniera positiva non solo dal punto di vista economico, con la crescita dell’occupazione, ma anche per la vivibilità degli abitati. Da vent’anni infatti si attende una risoluzione per il passaggio del traffico pesante tra le vie cittadine e l’approvazione di questo ordine del giorno che porta avanti il lavoro fatto dal Comune di Sestri Levante è un passo importante per individuare una nuova viabilità che migliori la vivibilità dei quartieri e consenta all’area industriale di Fincantieri Arinox di avere un accesso dedicato ai mezzi pesanti per migliorarne l’efficienza, la produttività e continuare a investire su due importanti aziende del levante ligure e consolidare ulteriormente l’investimento di Fincantieri per l’ampliamento dello stabilimento”.